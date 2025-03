Błażej Stencel, prowadzący „Koło fortuny”, i jego partner Kamil Krupicz są razem od wielu lat. Poznali się podczas pracy nad spektaklem we Wrocławiu. Niedawno Krupicz podzielił się z fanami trudną prawdą o ich związku. W emocjonalnym wpisie na Instagramie przyznał, że mieli poważny kryzys.

Kryzys w związku gwiazdora TVP

Błażej Stencel i Kamil Krupicz od lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Choć ich relacja wydawała się stabilna, w rzeczywistości mierzyli się z poważnym kryzysem. W szczerym wpisie na Instagramie Krupicz przyznał, że ich związek stopniowo tracił bliskość i czułość, a codzienność zaczęła przypominać bardziej przyjaźń niż miłosną relację.

Związek przypominał raczej 'kumpelstwo' niż związek romantyczny… A bo się mówi: czego się spodziewać po 7 latach? Nie zgodzę się! Na każdym etapie trzeba go pielęgnować, tylko czasami po prostu nie wiesz, jakich narzędzi użyć - zauważył gwiazdor TVP.

Partnerzy coraz bardziej oddalali się od siebie, a ich codzienność wypełniła rutyna i obojętność. Punktem zwrotnym w ich relacji był moment, w którym Kamil poczuł, że może bezpowrotnie stracić ukochanego. To skłoniło go do głębokiej refleksji nad sobą i ich relacją.

Poczułem, że straciłem człowieka, którego uznaję i wiem, że jest miłością mojego życia… również przez swoje schematy, które wgrywane były od dziecka, czym nasiąknie skorupka za młodu… (trzeba nad tym pracować).(...) I zacząłem go odpychać… ale kiedy nagle poczułem, że straciłem go bezpowrotnie – ból był nie do zniesienia. Zatrzymałem się i zapytałem: kim ja się stałem w tym związku - napisał Kamil.

Terapia i walka o miłość. Jak Kamil Krupicz i Błażej Stencel odbudowali swoją relację?

Kryzys w związku Kamila Krupicza i Błażeja Stencla mógł zakończyć się bolesnym rozstaniem. Para przez długi czas oddalała się od siebie, gubiła w codzienności i przestała dostrzegać to, co na początku ich połączyło. Brak rozmów, czułości i prawdziwej bliskości doprowadził do momentu, w którym obaj musieli podjąć decyzję - zawalczyć o siebie lub zakończyć tę relację.

Nie chcieli jednak pozwolić, by lata wspólnego życia poszły na marne. Postanowili, że zamiast rezygnować, spróbują znaleźć sposób na odbudowanie swojego związku. Kluczowym krokiem okazała się terapia, którą Kamil otwarcie poleca każdej parze, bez względu na orientację czy długość stażu związku.

Każda terapia to chęć zmiany i akceptacja, bo bez tego nie pójdzie się dalej. Każdej parze polecam! Czy jesteście homo, hetero – nieważne! Idźcie! Nawet kiedy uważacie, że Wasze problemy są 'małe' – raz na jakiś czas mediacja dobrze zrobi - zachęcił w swoim poście Kamil.

Terapia pozwoliła im spojrzeć na siebie na nowo, ale także przepracować schematy, które rządziły ich relacją. Kamil przyznał, że przez lata nieświadomie powielał wzorce, które były w nim zakorzenione od dzieciństwa, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo wpływały na jego postrzeganie miłości i bliskości.

Po trudnych miesiącach para zdecydowała, że ich relacja potrzebuje świeżego startu. Chcieli odciąć się od codzienności, która przez lata ich przytłaczała, i stworzyć nową przestrzeń dla swojego związku. Dlatego podjęli decyzję o długim wyjeździe – kierunek nie został ujawniony, ale wiadomo, że to miejsce, które ma dla nich szczególne znaczenie.

Na zakończenie swojego poruszającego wpisu Kamil skierował do Błażeja wzruszające wyznanie miłości, które poruszyło wielu jego obserwatorów:

Kocham Cię, Mińku! Będziemy teraz bardzo silni. Przetrwamy to wszystko, wierzę w nas! Kocham Cię w każdym języku świata i w każdej części świata! - oznajmił.

