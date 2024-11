W półfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestników czekał podwójny stres. Nie tylko musieli zaprezentować po dwa występy, ale niektóre pary czekała dogrywka, w której liczył się głos jurorów. Tym samym wyłonione zostało trzy finałowe pary. Kto już za tydzień zawalczy o "kryształową kulę" i spełni swoje marzenia? Opinie widzów po werdykcie są podzielone.

W półfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowały się cztery pary: Vanessa Aleksander i Michał Danilczuk, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. W półfinale poziom był naprawdę wysoki a jurorzy nie szczędzili komplementów. Vanessa Aleksander od Iwony Pavlović usłyszała, że ma "najlepiej roztańczone biodra ze wszystkich gwiazd", jednak czy maksymalne ilości głosów od jurorów wystarczyły, by ominęła ją dogrywka i może spokojnie cieszyć się z tego, że za tydzień zatańczy w finałowym odcinku?

W dogrywce w półfinale "Tańca z Gwiazdami" musieli zmierzyć się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Majka Jeżowska i Michał Danilczuk.

To była wielka przyjemność oglądać tak dwie różne ale piękne pary, ale decyzją jurorów w finale zatańczy Vanessa i Michał

Dogrywka wywołała mnóstwo emocji wśród widzów:

Majka przeszła do historii tego programu w wielkim stylu

Po co ta dogrywka jeśli było wiadomo kogo jury wybierze.

Szkoda. Ale pani Majka sama wiedziała, że odpadnie. Chyba tylko Julka by musiała tańczyć w dogrywce z Vanessa, by było nad czym się zastanawiać.

W dogrywce półfinału "Tańca z Gwiazdami" odpadli Majka Jeżowska i Michał Danilczuk.