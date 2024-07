Brandy to alkohol wysokoprocentowy. Inaczej nazywany wytrawną wódką powstaje w trakcie destylacji wina – od tego procesu również otrzymał swoją nazwę, która pierwotnie pochodzi z języka holenderskiego i brzmi brandewijn. Brandy podaje się w niskich, okrągłych kieliszkach na szerokiej i grubej nóżce.

Brandy w Polsce nazywane jest wypalanką lub przepalanką. Nazwa ta pochodzi również od procesu destylacji, który potocznie nazywa się wypalaniem lub przepalaniem substancji. Co ciekawe – trudno stwierdzić, od kiedy trunek jest pity. Zdania są podzielone – niektórzy twierdzą, że brandy było znane już w starożytności, a inni, że pojawiło się na średniowiecznych stołach. Ważniejsze jest jednak to, że dziś brandy jest coraz bardziej popularne podczas przyjęć, dlatego warto zaznajomić się z kulturą picia tego trunku.

Jak pić i serwować brandy?

Kultura picia brandy opiera się na celebracji chwili i każdy szczegół się liczy! W końcu pije się wódkę wytrawną, która uważana jest za jeden z najlepszych alkoholi na świecie. Na początku zajmijmy się sztuką podania brandy:

wykorzystujemy w tym celu niskie kieliszki o okrągłym kształcie na grubej nóżce (z wyglądu może przypominać kwiat tulipana); gdy nie posiadamy specjalnych kieliszków do picia brandy powinniśmy zastąpić je niskimi, szerokimi szklankami o grubej podstawie (tzw. koniakówki),

temperatura podania jest niejednoznaczna – niektórzy twierdzą, że serwowane powinno być brandy lekko schłodzone, jednak istnieje również pogląd, że jest to wytrawny trunek, który najlepiej smakuje w normalnej temperaturze (temperaturze pokojowej) ,

, ważne jest również, kiedy można zaserwować gościom taki trunek. Najlepszą porą jest moment po posiłku – przeważnie po obiedzie,

ile nalać do szklanki? Brandy pije się małymi łyczkami, dlatego też zawartość szkła musi być odpowiednio mała – odpowiednia ilość trunku to 1/4 wysokości naczynia.

Z czym można podać brandy?

Jest jedna żelazna zasada w kulturze picia brandy: tego trunku nie popijamy (tak samo jak koniaku czy whisky). Podawać go możemy w towarzystwie mocnej kawy (m.in. espresso), gorzkiej czekolady, lodów, ciastka. Alkohol można również serwować w postaci drinku. Do popularnych należą, np.:

połączenie brandy, likieru pomarańczowego i kilku kropel soku z cytryny ,

, połączenie brandy z miętą (m.in. likierem miętowym),

połączenie brandy z colą (w innej wersji pojawia się również ze sprite'm).

Aby zneutralizować intensywny smak brandy można podać go z suszonymi owocami, które słodyczą przełamią jego ostry smak. Bądź co bądź trunek ma aż 40% alkoholu. Nie zapominajmy, że jest to bardziej „męski” trunek, dlatego w bardziej ekskluzywnym wydaniu można go podać razem z cygarem.