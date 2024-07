Drink malibu jest prosty i szybki w przygotowaniu. Świetnie nadaje się na spotkania ze znajomymi, pogaduchy z przyjaciółkami, czy na romantyczny wieczór. Drink możesz zrobić na kilka sposobów i nie potrzebujesz do tego kursu barmańskiego.

Reklama

Drink malibu z mlekiem

Składniki:

200 ml malibu,

100 ml mleka,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Do blendera wlej malibu z kostkami lodu i mleko. Całość miksuj do czasu, aż napój uzyska jednolitą konsystencję, a kostki lodu wypłyną na wierzch. Gotowy trunek przelej do szklanek do whisky. Możesz ozdobić je plasterkiem pomarańczy lub cytryny. Gotowe!

Drink malibu z sokiem pomarańczowym

Składniki:

Zobacz także

100 ml malibu,

sok pomarańczowy,

syrop grenadine.

Sposób przygotowania:

Do malibu dodaj sok pomarańczowy, po czym wlej do drinka (ostrożnie) sok grenadine. Zrób to tak, by syrop opadł na dno koktajlu (postaraj się lać go po ściance). Gotowe!

Drink malibu z wiórkami kokosowymi

Składniki:

75 ml malibu,

mleko kokosowe,

wiórki kokosowe,

lód.

Sposób przygotowania:

Wlej malibu, mleko kokosowe i kostki lodu do blendera. Miksuj do tego momentu, aż kostki lodu wypłyną na wierzch. Uzyskany drink przelej do kieliszków i wsyp do niego garstkę wiórków kokosowych. Gotowe!

Smacznego!