Niemowlę może wysuwać język z powodu gorączki, uczucia głodu lub pragnienia oraz gdy zmaga się z problemami neurologicznymi. Dziecko w ten sposób ćwiczy też odruch ssania.

Wysuwanie języka przez niemowlę nie powinno budzić niepokoju, jeśli zdarza się sporadycznie - raz na kilka dni lub pojawia się w trakcie snu. Dziecko próbuje w ten sposób ochłodzić się, zakomunikować o uczuciu pragnienia lub głodu albo ćwiczy odruch ssania.

Wysuwanie języka - powodem może być gorączka

Zdarza się, że niemowlę wysuwa język podczas snu. Dzieje się tak, ponieważ nie potrafi jeszcze zorientować się lub zakomunikować rodzicom, że doskwiera mu zbyt wysoka temperatura. Należy zwrócić uwagę, czy dziecko odkrywa kołderkę, przekręca się z boku na bok, a na jego twarzy występuje pot. W takich sytuacjach warto uchylić okno, zmniejszyć ogrzewanie, odkryć dziecko i dać mu wodę do picia. Można również zastosować chłodne kompresy na czoło.

Rodzic powinien również sprawdzić, czy główka maleństwa nie jest zbyt gorąca i zmierzyć mu temperaturę. Może się okazać, że niemowlę ma gorączkę i z tego powodu musi się ochładzać. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza.

Niemowlę wystawia język, kiedy jest głodne lub spragnione

Niemowlę może wysuwać język wtedy, gdy czuje pragnienie lub głód. W takiej sytuacji warto spróbować dać dziecku wodę, a dopiero potem jedzenie. Kolejność ta jest ważna, gdyż łatwo pomylić głód z uczuciem pragnienia. Warto pamiętać, że uporczywa potrzeba picia (co kilka lub kilkanaście minut), może oznaczać odwodnienie lub gorączkę.

Niemowlę wysuwa język, bo ćwiczy odruchu ssania

Dzieci przez sen wykonują różne odruchy, wśród których może się znaleźć wystawianie języka. Świadczy to o fantazjach sennych niemowlęcia. Jest to także rodzaj zabawy. Może być też tak, że maleństwo w ten sposób ćwiczy odruch ssania piersi lub podświadomie wykonuje ten ruch, by się uspokoić (pierś mamy oznacza dla dziecka poczucie bezpieczeństwa).

Obniżone napięcie mięśniowe - częste wysuwanie języka

W przypadku, gdy dziecko notorycznie wysuwa język i otwiera buzię, należy skontaktować się z logopedą. Taka sytuacja może świadczyć o obniżonym napięciu mięśniowym w obrębie twarzy. Warto też pamiętać, że wysuwanie języka negatywnie wpływa na późniejsze układanie się mięśnia podczas mówienia. Może skutkować to seplenieniem lub odwlekaniem prób mówienia.

Kiedy udać się do lekarza?

Należy udać się do lekarza, jeśli dziecko otwiera buzię i wysuwa język od kilkunastu do kilkudziesięciu razy na dobę, bez wyraźnego powodu (brak gorączki, brak uczucia pragnienia lub głodu, brak dyskomfortu w ustach).

Warto też zwrócić uwagę, czy niemowlęciu ulewa się mleko po posiłku. Tego typu objawy mogą świadczyć o problemach hormonalnych (np. niedoczynności tarczycy), zespole Downa lub refluksie żołądkowym. W takiej sytuacji warto skontaktować się z pediatrą. Być może konieczne będą ćwiczenia mięśni twarzy, butelka antyrefluksowa lub kuracja hormonalna.