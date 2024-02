Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" czekają na narodziny córeczki. A może jest już na świecie? Nowe zdjęcie żony rolnika mogłoby nie pozostawiać wątpliwości. Ciążowego brzuszka Marty tak ani śladu, za to w chuście ma niemowlę. Szczęśliwa mama postanowiła od razu się do tego odnieść.

Czy Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" już urodziła?

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wychowują już dwoje dzieci - Stefanię i małego Adasia. Właśnie spodziewają się narodzin córeczki. Fani odliczają dni do porodu wraz ze swoją ulubienicą z "Rolnik szuka żony". Czy to możliwe, by malutka pojawiła się już na świecie? Marta Paszkin opublikowała wymowne zdjęcie:

Człowiek ledwo wczorajsze pączki strawił, a dziś jest… Dzień Pizzy???? Chyba trzeba by było jakąś zjeść????? - napisała na Instagramie.

W oczy od razu rzuca się niemowlę, które Marta Paszkin nosi w chuście.

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" przewidziała, że w pewnością będą pojawiać się takie pytania, wiec wyjaśniła zawczasu:

To zdjęcie sprzed 9 lat z małą Stefanią.To tak na wypadek gdyby ktoś pomyślał, że w międzyczasie urodziłam a cholera jeszcze siedzę jak na szpilkach i czekam…

Na radosną nowinę, więc będziemy musieli jeszcze poczekać.

Instagram @marta_paszkin

Niektórzy faktycznie mogliby się nabrać na pierwszy rzut oka, że Marta Paszkin jest już po porodzie.

Ja bym powiedział ze to zdjęcie z wczoraj. Lepiej się przyznaj ze eliksir młodości odkryłaś

Może czeka na datę 14 luty

A już myślałam że tak szybko poszło - komentowali na Instagramie.

Niedawno Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" wspominała wcześniejszy poród. Dziś nie ukrywa, że również chciałaby już być po i tulić do serca swoje maleństwo.