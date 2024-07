Roksana Węgiel ma już za sobą matury. Uczniowie od razu poznawali wyniki egzaminów ustnych i młoda gwiazda pochwaliła się, że angielski zaliczyła na 100 proc., a z języka polskiego otrzymała wynik 90 proc., który też ją usatysfakcjonował. Co ciekawe, zdając ten ten drugi egzamin, nawiązała do utworu z własnego repertuaru. Jak wyszło?

Roksana Węgiel na maturze analizowała utwór Szymborskiej i swój własny

Roksana Węgiel zapowiedziała już wcześniej, że w najbliższym czasie nie wybiera się na studia, zamiast tego zamierza skoncentrować się na tworzeniu muzyki. Nie oznacza to, że zupełnie zlekceważyła naukę - przeciwnie, przed maturą bardzo się przyłożyła, stąd wyśmienite wyniki egzaminów ustnych. Przyznała też, że nie czuje się najmocniejsza z matematyki, dlatego pobierała korepetycje. W rozmowie z serwisem Świat Gwiazd ujawniła, że zdając ustny egzamin z języka ojczystego mogła sobie pozwolić na coś, co było poza zasięgiem większości maturzystów - odwołała się do tekstu z własnej twórczości!

To było hitem, bo dostałam do opisania obraz Warszawy w lecie, to był chyba Nowy Świat. Opisałam ten obraz miasta, odwołałam się do wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarza" i do mojego utworu "Miasto" - opowiedziała

18-latka zaznaczyła, że to właśnie egzamin z polskiego stresował ją bardziej, bo była pewna, że z angielskim sobie poradzi. Dlaczego zabrakło jej kilku punktów do maksymalnego wyniku? Okazuje się, że na przeszkodzie nie stanęło "Miasto", a najprawdopodobniej niewystarczająca znajomość noweli Elizy Orzeszkowej "Gloria victis":

Być może za mało wypowiedziałam się w temacie "Glorii Victim". "Victis"? "Victis" - podzieliła się swoimi podejrzeniami, przy okazji przekręcając tytuł lektury

Ostatecznie jednak wyszło całkiem przyzwoicie i piosenkarka może być zadowolona z rezultatu:

Mogło tak być, ale i tak jestem zadowolona, bo ja naprawdę poszłam z taką myślą, że pewnie trafię na jakąś hardkorową lekturę, której nie przeczytałam i będzie przypał, a było wszystko dobrze - podsumowała

Przypomnijmy, że na początku emocje fanów budziły nie tylko edukacyjne zmagania nastolatki, ale i jej... stylizacje maturalne. Mentorka znana z programu "Projekt Lady" skrytykowała strój, w jakim wokalistka pojawiła się na egzaminie z języka polskiego. Maturzystce dostało się za zbyt kusą mini oraz sportowe buty i skarpetki. Zdaniem nauczycielki dobrych manier zdecydowanie lepszym wyborem byłyby spódnica kończąca się nieco powyżej kolan i rajstopy. W rozmowie z Party.pl Roksana Węgiel odniosła się do krytyki i zażartowała, że każdy jej outfit zasługiwał na perły (trofeum z programu TVN).

A co wy sądzicie o maturalnych osiągnięciach Roksany Węgiel? Uważacie, że dobrze zrobiła, odwołując się do własnej twórczości?

