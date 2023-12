2 listopada córka Joanny Krupy świętowała 4. urodziny. Dziewczynka od urodzenia mieszka w USA, a więc zna uczyła się głównie języka angielskiego. Gwiazda "Top Model" pilnuje jednak, by mała Asha-Leigh znała również język polski. Nagranie, na którym uczą się nazw zwierząt po polski, podbija sieć.

Reklama

Tak Joanna Krupa ćwiczy z córką język polski

Od wielu lat Joanna Krupa mieszka w Los Angeles. Tam również, cztery lata temu, urodziła córkę, Ashę. Dziewczynka wychowuje się więc w Stanach Zjednoczonych, ale raz na jakiś czas przylatują z mamą do Polski, kiedy Joanna ma do wypełnienia jakieś zawodowe obowiązki. Modelka dba więc o to, by Asha znała również nasz ojczysty język. W sieci pojawiło się nagranie, kiedy gwiazda ćwiczy z dziewczynką nazwy zwierząt po polsku. 4-latka znakomicie sobie radzi z zadaniami, a internauci są pod wielkim wrażeniem:

Super że uczysz ja po polsku

Pięknie... każdy język jest na wagę złota w życiu

Zawsze mi imponuje jak dzieciaki szybko łapią języki awww czemu każdy tak nie może

Zobaczcie sami to urocze nagranie!

Zobacz także: Joanna Krupa i Douglas Nunes dali sobie drugą szansę? Zaskakujące doniesienia mediów

Tatą Ashy jest Douglas Nunes, z którym modelka jest w trakcie separacji. Ze względu na dobro córki oboje nie zdradzają, na jakim etapie jest ich relacja. Niedawno pojawiły się doniesienia, że są po rozwodzie, jednak Krupa je zdementowała. Córką zajmują się naprzemiennie.

Na ten moment nie mamy rozwodu, ale oficjalnie mamy separację i podpisaną ugodę w sądzie napisała Krupa

Reklama

Zobacz także: Takiej wpadki w finale "Top Model" nie spodziewał się nikt! Widzowie oburzeni. Chodzi o Krupę