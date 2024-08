Anna Lewandowska i jej mąż Robert tworzą jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Zakochani są ze sobą bardzo szczęśliwi, a także doczekali się wspólnie dwóch córeczek. Aby uwiecznić swoją miłość "Lewa" z mężem zdecydowała się nagrać romantyczne wideo, w pewnym momencie doszło do zabawnej wpadki, a wszystko zostało zarejestrowane.

Reklama

Anna i Robert Lewandowscy zaliczyli zabawną wpadkę

Już od ponad dwóch lat Anna Lewandowska i jej mąż mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Małżonkowie zmuszeni byli wybrać ten kierunek, ponieważ piłkarz dołączył do kultowego klubu FC Barcelona. Decyzja ta mimo wszystko okazała się "strzałem w dziesiątkę" i wygląda na to, że zakochanym bardzo dobrze się tam mieszka. To właśnie w Hiszpanii Ania Lewandowska odkryła swoją pasję, jaką jest nauka sensualnego tańca. Pod okiem przystojnych trenerów "Lewa" rozwija swoje umiejętności i doskonale się przy tym bawi. Trenerce tak spodobała się nowa zajawka, że postanowiła otworzyć bardzo ciekawe miejsce, gdzie będzie mogła nie tylko tańczyć bachatę, ale również ćwiczyć pilates i uprawiać fitness.

Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska i jej mąż mimo licznych obowiązków, nie zapominają o sobie. Trenerka postanowiła uwiecznić romantyczne chwile u boku Roberta i w tym momencie doszło do zabawnej wpadki.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski /www.instagram.com/annalewandowska

"Lewa" z mężem wybrali się na plaże, skąd trenerka chciała mieć nowe nagranie. Ania perfekcyjnie ustawiła telefon na piasku i ochoczo szła, trzymając Roberta, w stronę morza. Ich słodkie nagranie zniszczył jednak nieproszony gość.

Kiedy chcesz nagrać filmik 'we dwoje' - napisała Lewandowska publikując wspomniane nagranie.

Jak możemy zauważyć, na nagraniu wtargnął gołąb! Który od razu skradł Lewandowskim całe show.

Zobacz także

Fani od razu wyłapali wpadkę i zwrócili uwagę na ptaka.

Ale GOŁĄB wygrał wszystko hahahahah. Idealny czas sobie znalazł! Miał swoje 5 minut

Mistrz pierwszego planu

Gołąb najlepszy. Człowiek się mewy szybciej spodziewał, a tu gołąb, po prostu gołąb - piszą fani.

Jak Wam się podoba nagranie?

Reklama

Zobacz także: Intymna fotka Lewandowskich podbija sieć. Wszystko przez śmiały gest Roberta