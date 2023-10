Od początku maja najpopularniejsza tegoroczna maturzystka, Roksana Węgiel, relacjonowała egzaminy, które właśnie zakończyła. Gwiazda podzieliła się tą wiadomością na Instagramie! Jaki uzyskała wynik z ustnego języka polskiego i jaką tym razem wybrała stylizacje? Mentorka z "Projekt Lady" powinna być zadowolona.

Roksana Węgiel jest już po maturze. Zdradziła wynik!

Podobnie jak wielu polskich maturzystów, w ostatnich tygodniach Roksana Węgiel przystępowała do egzaminów dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych, jak również z rozszerzonych. Młoda gwiazda na bieżąco relacjonowała maturalne zmagania, a teraz wyznała, że oficjalnie zakończyła matury! Niedawno Roksana Węgiel podzieliła się rezultatem matury ustnej z angielskiego. Z ostatniego egzaminu również uzyskała naprawdę imponujący wynik!

Nie jest tajemnicą, że 18-letnia wokalistka łączy karierę muzyczną z nauką. Przed maturą ustna z polskiego Roksana Węgiel obawiała się, że nie zdąży wrócić z koncertu na egzamin. Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie.

- Koniec matur! Ustny polski zdany na 90% - wyjawiła Roksana Węgiel na InstaStories.

Dodane na InstaStories zdjęcie Roksana Węgiel opatrzyła też nawiązaniem do... pereł zdobiących jej stylizację. Było to oczywiste odniesienie do zarzutów dotyczących stroju maturalnego, który wybrała na pierwszy egzamin. Ten został skrytykowany przez ekspertkę z programu "Projekt Lady", Irenę Kamińską-Radomską.

- Jak widać, mój dzisiejszy outfit zdobią perły - dodała Roksana Węgiel.

Ironiczny komentarz na temat pereł nawiązywał oczywiście do dodatku, który otrzymują uczestniczki "Projekt Lady", czyli właśnie pereł. Gdy odpadają z programu, muszą je natomiast oddać.

18-letnia Roksana Węgiel już jakiś czas temu przyznała, że po maturze planuje przerwę w nauce. Czy to oznacza, że gwiazda zamierza jeszcze skupić się na muzyce i promocji nowej płyty?

Póki co, gwiazda została twarzą marki produkującej kostiumy kąpielowe i bieliznę. Ostatnio Roksana Węgiel publikuje coraz odważniejsze zdjęcia, co nie zawsze podoba się jej fanom.

Planujecie śledzić karierę Roksany Węgiel po maturze? Gwiazdę czekają naprawdę pracowite wakacje - już jakiś czas temu wokalistka zapowiadała wiele koncertów i imprez, w których weźmie udział. My gratulujemy wyniku matury i trzymamy kciuki za realizację dalszych planów!

