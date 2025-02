Znany z ról Ferdynanda Kiepskiego, aspiranta Gebelsa czy Kowala, ponadprzeciętnie utalentowany, Andrzej Grabowski to jeden z najważniejszych żyjących aktorów w Polsce. Choć w marcu będzie świętował 73. urodziny, nie zwalnia tempa. W 2025 roku zobaczymy go w filmie „Wujek Foliarz” Michała Tylki. Niedawno pojawił się też w serialach „Odwilż” oraz „Gang Zielonej Rękawiczki”. Został też gwiazdą produkcji Polsatu „Malanowski. Nowe rozdanie”. Wiele doświadczeń Grabowski zebrał też w życiu osobistym. Aktor był dwukrotnie żonaty. Na studiach poznał Annę Tomaszewską, którą poślubił w latach 80. Para doczekała się córek: Zuzanny i Katarzyny. To małżeństwo jednak nie przetrwało. Mówiło się o zdradzie artysty. Później Grabowski związał się ze znacznie młodszą Anitą Kruszewską. I ten związek zakończył się rozwodem. Koszmarne rozstanie słono go kosztowało.

Andrzej Grabowski przelał Anicie Kruszewskiej ponad milion złotych

Rozwód Andrzeja Grabowskiego z Anitą Kruszewską okazał się dla aktora wyjątkowo kosztowny. Podział majątku pochłonął ogromne sumy, które zmusiły go do drastycznych decyzji finansowych. Aktor wyznał, że musiał sprzedać, co tylko mógł, oraz pożyczać pieniądze, aby sprostać zobowiązaniom wobec byłej żony.

Po rozwodzie Grabowski musiał podzielić się majątkiem, który zgromadził przez lata pracy w filmie, teatrze i telewizji. W wyniku tego podziału stracił znaczną część swojego dorobku, a koszty związane z rozprawą sprawiły, że znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Były to nie tylko pieniądze, ale również wartościowe dobra, które aktor zmuszony był sprzedać, aby pokryć należności wobec byłej żony.

Rozwód był drogi. (...) Ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony 1 mln 250 tys. zł. Nie miałem takiej kwoty w gotówce, pożyczałem pieniądze i sprzedałem, co mogłem – powiedział Grabowski w podcaście Żurnalisty.

Nie, to była ulga. Ulga, że w końcu się to skończy. I skończyło. Te trzy lata, które mnie bardzo męczyły, (...) i nagle wiedziałem, że to się kończy. Owszem, tyle kosztuje ten koniec. Drogi koniec – wyjaśnił.

Dlaczego Andrzej Grabowski rozwiódł się z Anitą Kruszewską?

Andrzej Grabowski i Anita Kruszewska poznali się na planie filmowym. Kruszewska pracowała jako charakteryzatorka i to tam ich drogi się skrzyżowały. Para pobrała się w 2009 roku, a ich małżeństwo trwało 9 lat. Początkowo wydawali się szczęśliwą parą, jednak z czasem pojawiły się problemy.

Związek zaczął przechodzić kryzys, a media coraz częściej spekulowały o kłopotach małżeńskich aktora. Sam Grabowski niechętnie mówił o szczegółach swojego życia prywatnego, jednak wiadomo, że ich relacja stawała się coraz bardziej napięta. Ponoć aktor nie miał czasu dla swojej młodszej o 18 lat żony z powodu nawału pracy.

Andrzej Grabowski znalazł szczęście u boku Aldony Grochal

Andrzej Grabowski i Aldona Grochal są parą od kilku lat, ale ich relacja rozwijała się stopniowo i w cieniu wieloletniej znajomości. Choć oboje są znanymi postaciami w świecie teatru i filmu, unikają medialnego rozgłosu i rzadko pokazują się razem publicznie.

Aktorzy znają się od lat. Po raz pierwszy ich drogi skrzyżowały się w krakowskim Teatrze Starym, gdzie oboje występowali. Grochal od 1987 roku jest związana z tym miejscem jako aktorka. Wówczas jednak nie byli parą – Aldona Grochal była żoną aktora Zbigniewa Rucińskiego, z którym tworzyła szczęśliwe małżeństwo.

Po śmierci Zbigniewa Rucińskiego w 2018 roku relacja Aldony Grochal i Andrzeja Grabowskiego nabrała nowego wymiaru. Ich przyjaźń przerodziła się w uczucie, które z czasem doprowadziło do związku.

Para nie komentuje swojego związku publicznie i nie epatuje nim w mediach, co odróżnia ich od innych znanych par show-biznesu. Pomimo to w 2021 roku zostali sfotografowani razem podczas Polsat SuperHit Festiwal, co potwierdziło ich relację.

