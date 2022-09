Dominika Gwit urządza pokój dla synka! Wyprawka też już prawie gotowa

Barbara Kurdej - Szatan oczekuje na narodziny drugiego dziecka. Do porodu zostały już niecałe trzy miesiące, dlatego aktorka zdecydowała się już przygotowywać wyprawkę dla malucha. To bardzo wyjątkowy czas dla gwiazdy, bowiem jak podkreślała w wywiadach od dawna marzyła o powiększeniu rodziny. Już za kilka tygodni jej marzenie się spełni. Zobaczcie! Zobacz także: Barbara Kurdej-Szatan ma już naprawdę bardzo duży brzuszek! Dopasowana sukienka podkreśliła ciążowe krągłości! Basia Kurdej-Szatan już szykuje wyprawkę dla malucha! Basia Kurdej-Szatan już niedługo po raz drugi zostanie mamą. Aktorka długo utrzymywała tę radosną informację w tajemnicy, bo aż do 5. miesiąca! Chociaż o jej ciąży media spekulowały już na początku tego roku, to jednak gwiazda nie chciała zbyt wcześnie ogłaszać tej informacji światu. W ukrywaniu swojego stanu niewątpliwie pomogła jej też kwarantanna spowodowana pandemią koronawirusa. Teraz jednak, kiedy już wszyscy wiedzą, że gwiazda spodziewa się maleństwa, aktorka chętnie dzieli się z fanami nowymi zdjęciami z tego wyjątkowego okresu. Basia Kurdej-Szatan pochwaliła się już wyjątkową sesją zdjęciową z dużym już brzuszkiem, teraz przyszedł czas na wyprawkę dla malucha. Maleństwo przyjdzie na świat już we wrześniu, więc to rzeczywiście najwyższy czas, aby pomyśleć o kompletowaniu rzeczy dla niemowlaka. Ojjj, chyba pora zacząć poważnie myśleć o nadchodzącym ważnym momencie i poskładać niezbędne rzeczy dla maluszka :))) już niecałe trzy miesiące zostały, zdążę ? :P najpierw myśli się o ciąży i o tym, jak zadbać o jak najlepszy swój stan zdrowia, aby wszystko dobrze się rozwijało, a gdy zaczyna się składać najpotrzebniejsze rzeczy dla dzidziusia, jeszcze bardziej odczuwa się niezwykłość tej sytuacji i chyba już nie można się doczekać brzdąca ! :) - napisała na swoim...