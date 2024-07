Wynagrodzenie za część miesiąca należy się pracownikowi, jeśli przez część danego miesiąca nie pracował z uwagi na to, że przebywał na zwolnieniu, np. chorobowym lub macierzyńskim. Przysługuje też wówczas, gdy stosunek pracy wygasł w trakcie miesiąca.

Wynagrodzenie za część miesiąca: podstawa prawna

Sposób obliczania wynagrodzenia za część miesiąca reguluje rozporządzenie z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksu pracy.

Do konieczności obliczenia wypłaty za część miesiąca może dojść, jeśli pracownik pracował jedynie przez jego część, a następnie zrezygnował z pracy bądź był nieobecny bez usprawiedliwienia. Może też zajść taka konieczność w sytuacji, gdy pracownik przez część miesiąca był nieobecny w pracy – z powodu choroby czy urlopu macierzyńskiego.

Wynagrodzenie za część miesiąca: niezdolność do pracy

Za okres niezdolności do pracy (w okresie, w którym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wynikający z wypadku w pracy lub w drodze do pracy bądź za okres świadczenia rehabilitacyjnego) przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy obliczony na zasadach określonych dla zasiłków. W przypadku wynagrodzenia za pracę określonego w stawce miesięcznej bierze się pod uwagę liczbę przepracowanych dni. Wynika to z zasady obliczania stawki zasiłku chorobowego za 1 dzień zwolnienia.

Sposób wyliczenia:

miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 dni (niezależnie od tego, ile dni ma dany miesiąc),

otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą,

tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Wynagrodzenie za część miesiąca: inne powody nieobecności

Inaczej oblicza się wynagrodzenie za część miesiąca, jeśli pracownik był nieobecny z innych przyczyn niż niezdolność do pracy, i za ten czas nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (urlop bezpłatny, nieobecność nieusprawiedliwiona, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca). Wówczas miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn.

Sposób wyliczenia:

