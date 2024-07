Godziny nadliczbowe w pracy czasem są nieuniknione. Jeśli jednak zostajesz w pracy po godzinach, przysługuje ci za to dodatkowe wynagrodzenie albo wolne. Prawo pracy reguluje sposób rozliczania godzin nadliczbowych.

Czym są godziny nadliczbowe?

Przez godziny nadliczbowe należy rozumieć pracę ponad obowiązujące pracownika normy czasowe. Jeśli więc jesteś zatrudniona na pełen etat i pracujesz przez 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, to każda dodatkowa godzina twojej pracy każdego dnia jest traktowana jako godzina nadliczbowa. Zgodnie z kodeksem liczba godzin pracy wraz z nadgodzinami nie może przekraczać 48 godzin w tygodniu. Za każdą godzinę nadliczbową przysługuje dodatek do pensji lub rekompensata w formie czasu wolnego. Decyzję dotyczącą formy rekompensaty podejmuje pracodawca.

Być może pracujesz dodatkowo w nocy, w niedziele i święta albo w dniu wolnym Jeśli tak, to za każdą godzinę pracy przysługuje ci podwójne wynagrodzenie. Jeśli więc normalnie za godzinę otrzymujesz 15 zł, to w tym przypadku należy ci się 30 zł.

Jeśli pracujesz dodatkowo w dni, które są dla ciebie normalnymi dniami pracy, np. w poniedziałki, to za każdą nadliczbową godzinę pracy otrzymujesz dodatkowo 50% normalnego wynagrodzenia. Jeśli więc twoja normalna stawka to 15 zł za godzinę, w tym przypadku otrzymasz 22,5 zł.

Czas wolny w zamian za godziny nadliczbowe

Tutaj możliwe są dwa przypadki: czas wolny, który zostanie udzielony na twój pisemny wniosek oraz czas wolny, który zostanie ci udzielony bez wniosku. W pierwszym przypadku przysługuje ci on w tym samym wymiarze, co liczba godzin nadliczbowych. Za 6 przepracowanych godzin ponad normę możesz liczyć na 6 godzin wolnego. Jeśli nie złożysz wniosku, a pracodawca zadecydował o takiej formie rozliczenia, powinien udzielić ci go w wymiarze o połowę wyższym niż liczba godzin, które przepracowałaś. Jeśli więc masz 6 godzin nadliczbowych , to przysługuje ci 9 godzin wolnego.