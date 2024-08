Fani musieli czekać aż dwa lata na tę wiadomość od Netlfiksa. Wreszcie ujawniono datę premiery 2. sezonu „Squid Game”. Widzowie dostali też ekscytujący zwiastun.

W zapowiedzi wideo z datą premiery nowej odsłony „Squid Game” widzimy sprinterów startujących z linii na torze. Szybko okazuje się, że bezimienni zawodnicy mają na sobie charakterystyczne, dobrze nam już znane zielone dresy.

W pewnym momencie wybucha panika i ludzie zaczynają padać na ziemię. Widzimy grupę złowrogich, zamaskowanych pracowników na scenie w towarzystwie Front Mana, który mówi: „Minęły trzy lata. Chcecie zagrać ponownie?”.

Data premiery, którą zakreślą w kalendarzu fani „Squid Game”, to 26 grudnia. Widzowie dostaną mały prezent drugiego dnia świąt. To jeszcze nie wszystko. W nagrodę za cierpliwość fani dostali od Netfliksa kolejną informację.

Ujawniono, że finałowy sezon „Squid Game” pojawi się w streamingu w 2025 roku. Widzowie musieli długo czekać na nowe wieści o dystopijnym serialu, który zyskał popularność na całym świecie. Warto przypomnieć, że pierwszy sezon ukazał się w 2021 roku.

Serial z pewnością stał się częścią współczesnej popkultury. Zielone dresy okazały się popularnym kostiumem podczas Halloween. „Squid Game” wywołał też wielkie zamieszanie w mediach społecznościowych. Powstał nawet prawdziwy reality-show, inspirowany serialem Netfliksa „Squid Game: Wyzwanie”.

Ale nic nie przebije oryginału, a nadchodzący sezon będzie opowiadał o zemście, gdy będziemy śledzić Seonga Gi-huna (Lee Jung-jae), znanego jako gracz 456, który wyrusza z misją, by znaleźć ludzi stojących za grami i położyć im kres.

Oficjalny opis 2. sezonu „Squid Game” brzmi: „Trzy lata po zwycięstwie Gracz 456 jest zdeterminowany, by znaleźć ludzi organizujących śmiertelne gry i położyć kres brutalnej rozrywce. Wykorzystując swoje bogactwo do sfinansowania poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistego miejsca: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze, grającego w ddakij w metrze”.

„Ale gdy jego wysiłki, w końcu przynoszą rezultaty, droga do zlikwidowania organizacji okazuje się bardziej niebezpieczna, niż sobie wyobrażał. Żeby zakończyć grę, musi ponownie wziąć w niej udział”.

W serialu powraca Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun i Gong Yoo, a także pojawi się wielu nowych aktorów. Potwierdzeni nowi członkowie obsady to Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri i Won Ji-an.

Oczywiście reżyser Hwang Dong-hyuk ponownie stoi na czele serialu po osiągnięciu ogromnego sukcesu z pierwszym sezonem i zapisaniu się w historii nagród Emmy jako pierwszy Azjata, który zdobył to wyróżnienie za wybitną reżyserię serialu dramatycznego.

Wiadomość o finałowym sezonie z pewnością zaskoczyła fanów, ponieważ do tej pory nie wspominano o kontynuacji. Dong-hyuk ujawnił te informacje w liście do widzów.

W korespondencji scenarzysta, reżyser i producent wykonawczy serialu napisał: „Pierwszego dnia, gdy zaczęliśmy kręcić drugi sezon, pamiętam, że pomyślałem: Wow, nie mogę uwierzyć, że znowu jestem w tym świecie. To wydawało się prawie surrealistyczne. Zastanawiam się, jak to będzie dla was wrócić do Squid Game po trzech latach”.

Dodał: „Seong Gi-hun, który przysiągł zemstę na końcu pierwszego sezonu, powraca ponownie i dołącza do gry. Czy uda mu się zemścić? Front Man również nie wydaje się łatwym przeciwnikiem i tym razem. Zacięta walka między ich dwoma światami będzie kontynuowana w finale w sezonie trzecim, który zobaczycie w przyszłym roku”.

Wygląda na to, że czeka nas wiele emocjonujących zwrotów akcji, ponieważ gwiazda „Squid Game” Lee Jung-jae ujawnił na łamach RadioTimes.com kulisy pracy na planie serialu Netfliksa.

„Jedną rzeczą, jaką poczułem podczas czytania scenariusza, było to, że w drugim sezonie odkrywa się jeszcze głębsze emocje”, powiedział.

„I myślę, że widzowie będą się zastanawiali, dokąd zmierza ta historia, ponieważ wydarza się tak wiele zwrotów akcji”, dodał.

Czekacie na 2. sezon „Squid Game”?

