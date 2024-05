Sandra Kubicka już nie może się doczekać, aż będzie mogła sprawdzić się w nowej roli — mamy. Na swoim Instagramie nie przestaje mówić o wielkim dniu, którym jest dla niej poród. A teraz nagle postanowiła pochwalić się uroczym zdjęciem synka. Musicie je zobaczyć!

Reklama

Sandra Kubicka pokazała zdjęcie synka

Od kiedy Sandra Kubicka poinformowała o swojej ciąży, na jej Instagramie nie brakuje postów związanych z przygotowywaniem się do macierzyństwa. Modelka ma już całkiem spory brzuszek i choć nie zdradziła dokładnej daty porodu, to jednak nie jest tajemnicą, że stanie się to już niedługo. 29-latka nie rezygnuje jednak z pracy i wciąż wywiązuje się ze swoich projektów. Ostatnio Sandra Kubicka w końcu się doczekała i pochwaliła się własną kolekcją ubrań. A teraz celebrytka ponownie zaskoczyła, tym razem zdjęciem ukochanego synka.

Instagram@alekbaron

Na swoim Instagramie Sandra Kubicka postanowiła pochwalić się zdjęciem USG. Modelka zdradziła, że jej synek się zakrywał i widać było mu tylko nosek.

Dzisiaj nie chciał zdjęć i zakrywał buziaczka więc mam tylko to. Cześć nosku mamusi. Już zaraz się poprzytulamy — napisała Sandra Kubicka.

Instagram @sandrakubicka

Modelka chętnie eksponuje swój ciążowy brzuszek i nawet na chwilę przed porodem prezentuje się fenomenalnie. Ostatnio Sandra Kubicka zdradziła, ile przytyła w ciąży i z jakimi problemami się zmaga tuż przed rozwiązaniem. Sandrze Kubickiej życzymy teraz przede wszystkim dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania!

Reklama

Zobacz także: Sandra Kubicka podzieliła się radosną nowiną. "Wzruszający dla mnie moment"

Zobacz także

Instagram @sandrakubicka