Buda dla psa powinna być dostosowana do wielkości, potrzeb i preferencji pupila. Można wybrać różne wymiary i modele domków, na przykład klasyczny, z przedsionkiem, z tarasem lub luksusowy. Budę warto samodzielnie zaprojektować i zbudować lub – jeśli nie ma się wystarczających umiejętności - zlecić pracę specjaliście.

Każdy pies powinien mieć własne legowisko (w domu) bądź budę (na zewnątrz). Dzięki temu zwierzę nie przemarznie i przyzwyczai się do odpoczywania w jednym miejscu. Jest to szczególnie ważne w przypadku czworonogów, które chcą spać na kanapie albo w łóżku z właścicielem.

Buda dla psa – wymiary i sposób doboru

Rozmiar budy dla psa zależy od wielkości zwierzęcia. Domki są przeznaczone dla zwierząt, które na co dzień przebywają na zewnątrz i nie marzną nawet przy niskich temperaturach. Są idealne dla psów obronnych, które strzegą własnego terytorium (posesji) lub lubią niezależność. Najczęściej produkuje się psie budy o wymiarach:

115 centymetrów długości na 115 centymetrów szerokości na 75 centymetrów wysokości – są idealne dla małych psów, na przykład jamników, beagle'i i spanieli;

170 centymetrów długości na 115 centymetrów szerokości na 130 centymetrów wysokości – sprawdzą się w przypadku średnich zwierząt, na przykład sznaucerów i labradorów;

200 centymetrów długości na 140 centymetrów szerokości na 140 centymetrów wysokości – stanowią doskonałą skrytkę dla największych ras, na przykład owczarków niemieckich i kaukaskich oraz bernardynów.

Najpopularniejsze modele bud dla psa

Do najpopularniejszych modeli bud dla psów należą:

klasyczne - mają kształt prostokąta z otworem na środku przedniej ściany;

z przedsionkiem – są dłuższe niż klasyczne domki. Otwór znajduje się bliżej jednej z bocznych ścian. Przedsionek zatrzymuje zimno, więc w budzie jest cieplej niż w klasycznym modelu;

z tarasem – przed wejściem do budy znajduje się zadaszony podest, czyli rodzaj tarasu. Dzięki niemu pies może wypoczywać na świeżym powietrzu bez obawy, że zmoknie;

luksusowe – mają kształt litery L. Domek jest większy i wygodniejszy od pozostałych. Pies może schować się w głąb, jeśli ma taką potrzebę.

Budy najczęściej są robione z drewna oraz materiałów izolacyjnych. Domki składają się z czterech ścian, skośnego dachu, wejścia, nóżek oraz, opcjonalnie, podestów. Cena psich bud waha się od kilkuset do ponad tysiąca złotych.

Buda dla psa – projekt i budowa

Oprócz produktów dostępnych na rynku można samodzielnie zaprojektować i zbudować budę dla psa. Wystarczy zgłosić się do stolarza, producenta domków dla zwierząt bądź altanek ogrodowych. Koszt inwestycji to około tysiąc złotych - cena zależy od modelu oraz wielkości budy, a także wykorzystanych materiałów. Można ją zaprojektować samodzielnie lub poprosić o to specjalistę. Cena budy będzie niższa, jeśli dostarczy się wykonawcy niezbędnych materiałów, na przykład drewna, gontów, papy, styropianu, wełny mineralnej, gwoździ, impregnatu, lakieru, farby lub podestu. Psi domek można zbudować również samodzielnie, o ile ma się takie umiejętności.