Żywienie owczarka niemieckiego powinno obejmować pokarmy mięsne, węglowodany, zawarte np. w kaszy i ryżu, oraz warzywa. Należy zapewnić psu odpowiednią ilość witamin, m.in. D3, A i witamin z grupy B. Ważny jest też stały dostęp do wody.

Owczarki niemieckie mają wrażliwe żołądki i nie powinny dostawać bardzo tłustych pokarmów. Specjalne zasady karmienia dotyczą także ciężarnych suk.

Czym karmić owczarka niemieckiego?

Owczarki niemieckie w wieku szczenięcym potrzebują witamin A, B1, B2, B6, B12, D3 i E. Niezbędna w ich diecie jest duża ilość białka. Owczarki przybierają na wadze nawet 1 kg tygodniowo, dlatego muszą dostawać zbilansowane posiłki. Zbyt mała ilość np. witaminy D3 może skutkować schorzeniami kostnymi.

Żywienie owczarka niemieckiego powinno opierać się na potrawach mięsnych z dodatkiem kaszy i makaronu. Do tego należy podawać warzywa i owoce. Psa najlepiej przyzwyczajać do pokarmów, które będzie otrzymywał, już od wieku szczenięcego. Dorosłe psy niechętnie przekonują się np. do owoców lub warzyw, jeśli wcześniej ich nie dostawały. Z diety owczarka powinno się wykluczyć bardzo tłuste pokarmy. Mogą one niekorzystnie wpływać na pracę trzustki. Psy tej rasy mają niestety skłonność do zapadania na schorzenia trawienne. Bardzo istotny w diecie każdego psa jest stały dostęp do świeżej wody.

Częstotliwość karmienia owczarka niemieckiego

Owczarka niemieckiego należy karmić jedzeniem w odpowiedniej temperaturze: nie wyższej niż 36 stopni Celsjusza. Posiłki powinno się podawać o stałych porach. Psu, który nie chce jeść, trzeba zabrać miskę po 5 minutach. Po posiłku nie należy planować dla niego żadnych aktywności.

Co można podawać owczarkowi niemieckiemu?

Owczarki niemieckie mogą jeść:

warzywa, np. marchew i resztę włoszczyzny, szpinak, sałatę, gotowane ziemniaki (surowych nie trawi żaden pies), buraki, rzodkiewkę,

owoce: jabłka, banany,

gotowane lub surowe mięso: koninę, wołowinę, cielęcinę bądź wieprzowinę; ostatni rodzaj mięsa należy dokładnie ugotować, podanie surowej może wywołać ryzyko choroby Aujeszkyego,

kasze, np. kukurydzianą, jęczmienną, mannę,

ryż,

makarony – niezbyt często, ze względu na ich kaloryczność,

gotowane ryby morskie,

biały ser,

surowe żółtko jaja,

jogurt naturalny lub twaróg, jako naturalne probiotyki, które korzystnie wpływają na florę bakteryjną jelita.

Psu można podawać podroby, np. serca, wątróbkę lub nerki, jednak nie należy tego robić częściej niż raz na miesiąc. Te części mięsa zawierają dużą ilość toksyn. Co 1-2 tygodnie można też dać psu do zjedzenia kości. Powinny mieć dużą chrząstkę i być twarde: najlepsze będą kości cielęce. Zawierają one wapń, fosfor i magnez. Owczarkom niemieckim, a także pozostałym psom, nie należy podawać kruchych kości. Mogą one bowiem zranić lub nawet przebić przewód pokarmowy zwierzęcia. Częste jedzenie kości wywołuje zaparcia i niestrawność. Nie powinny ich jeść psy, które skończyły 6 lat.

Czym karmić ciężarne suki

W diecie ciężarnej suki owczarka niemieckiego powinna znaleźć się większa ilość białka. Należy też zwiększyć udział wapnia, witamin D3 i A. Suczka nie może dostawać kości 3 tygodnie przed planowanym porodem. Po urodzeniu szczeniąt należy ją nakarmić, nawet jeśli nie będzie chciała jeść. Po porodzie suka musi dostawać lekkostrawne pożywienie. Ilość podawanego jedzenia powinna być większa niż w czasie ciąży i przed nią. Pies musi bowiem wykarmić swoje potomstwo. Po zakończeniu karmienia szczeniaków stopniowo można powrócić do zwykłej diety dla owczarków.

Sucha karma dla owczarka niemieckiego

W sklepach dostępne są pełnowartościowe suche karmy. Są dostosowane do zapotrzebowania pokarmowego psów. Najlepiej kupować te przeznaczone dla zwierząt o konkretnych potrzebach i w określonym wieku. Skład karmy dla psa seniora różni się od tego dla szczeniąt lub zwierzęcia, które ma problemy np. z nerkami. Należy wybierać karmy renomowanych firm. Porad odnośnie zakupu karmy można zasięgnąć u lekarza weterynarii. Warto także zapoznać się z informacjami na forach bądź blogach hodowców.

Czym nie karmić owczarka niemieckiego?

Owczarek niemiecki nie powinien jeść:

słodyczy, a w szczególności czekolady, która jest trująca dla psa,

czosnku, cebuli,

fasoli oraz pozostałych roślin strączkowych,

pasztetowej, kaszanki i innych tego typu wyrobów garmażeryjnych,

potraw z dużą ilością przypraw.