Wykaz ras psów uznanych za agresywne znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku. Spis powstał na podstawie ustawy o ochronie zwierząt.

Właściciel chcący trzymać w domu psa uznanego za rasę agresywną, musi otrzymać na to pozwolenie od gminy.

Amerykański pit bull terrier – żywiołowy, zwinny i bardzo silny

Pitbull jest agresywny, ale najczęściej w stosunku do innych zwierząt, choć są i od tego wyjątki. Są to bardzo żywiołowe i inteligentne psy, stworzone do pilnowania terenu.

Pies z Majorki, czyli pies na byki

Pies z Majorki ma charakterystyczny sposób obrony – uderza w głowę lub gryzie w brzuch. Pierwotnie wykorzystywany był do walk z bykami. Nazywany, Ca de Bou, jest na ogół pogodnym i przyjaznym psem. Jednak w chwilach zagrożenia szybko potrafi stać się groźnym obrońcą.

Buldog amerykański o dominującym charakterze

Buldog amerykański, pomimo groźnego wyglądu, jest przyjazny. Domowników traktuje jak członków swojego stada i w ich obronie może stać się bardzo agresywny. Buldogi pierwotnie były wykorzystywane do pilnowania gospodarstw, a z racji walecznego charakteru także do psich walk.

Dog argentyński, czyli urodzony myśliwy o doskonałym węchu

Dog argentyński pierwotnie wykorzystywany był do polowania na drapieżniki. Rasa ma bardzo dobry węch i umiejętność poruszania się po trudnym terenie. Pies ma głęboko zakorzenioną naturę łowcy, dlatego, najlepiej już od małego uczyć go, by nie atakował innych zwierząt.

Pies kanaryjski – odważny i silny

Pies kanaryjski, nazywany psem bojowym, wykorzystywany kiedyś, oprócz stróżowania i obrony, do walk z ludźmi. Hiszpanie używali tej rasy do walki z Indianami. Psy są odważne i bardzo silne.

Tosa inu – psy walczące bez używania głosu

Psy rasy tosa inu kiedyś wykorzystywane do krwawych widowisk w Japonii, dzisiaj są dobrymi towarzyszami człowieka. Ciekawostką jest fakt, że w czasie psich walk, zwierzęta nie wydawały głosu. Cechuje je wrażliwość i pomimo dużej postury, także delikatność. Psy szybko się uczą.

Rottweiler – pies chcący dominować

Rottweilery pierwotnie, za sprawą dużej siły, były wykorzystywane do ciągnięcia zaprzęgów lub noszenia amunicji. Psy to też urodzeni stróże i obrońcy. Cechą charakterystyczną rasy jest duża pewność siebie i chęć dominacji.

Akbash dog, czyli duży pies pasterski

Akbash dog to pies, którego cechą charakterystyczną jest duża niezależność, przez co może sprawiać problemy wychowawcze. Rasy nie poleca się do rodzin z małymi dziećmi, ponieważ pies wyprowadzony z równowagi może stać się agresywny nawet dla domowników.

Anatolian karabash – obrońca stada

Anatolian karabash to pies o wyjątkowo dominującym charakterze, przez co właścicielowi trudno przejąć nad nim całkowitą kontrolę. Rasa ma w genach głęboko zakorzenioną potrzebę obrony swojego „stada”, więc może być agresywny, gdy poczuje, że np. właścicielowi grozi niebezpieczeństwo.

Moskiewski pies stróżujący

Moskiewski pies stróżujący to rasa bardzo aktywna, a przy tym zwinna, pomimo dużych rozmiarów. Poprzez wrodzony instynkt stróżujący jest bardzo czujny. Pies jest tolerancyjny w stosunku do innych zwierząt i posłuszny wobec właściciela.

Owczarek kaukaski

Owczarek kaukaski przywiązuje się z reguły tylko do jednego właściciela. Zakorzeniony charakter psa stróżującego sprawia, że może on zaatakować, gdy ktoś obcy pojawi się na „jego” terytorium.

