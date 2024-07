Duże psy to duży obowiązek. Potrzebują przestrzeni i długich spacerów. To zwierzęta, które są silne, energiczne, wierne i bardzo wytrzymałe. Rasy dużych psów, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, to np. labrador, bernardyn, aidi, dog niemiecki czy mastif angielski.

Reklama

Wśród ras dużych, znajdziemy psy obronne, stróżujące, pasterskie, sportowe, myśliwskie, ratownicze, służbowe oraz te, które doskonale sprawdzają się jako pomocnicy i asystenci osób niepełnosprawnych.

1. Aidi (inne nazwy tej rasy to: pies z atlasu, chien de l'atlas, atlas sheepdog, atlas mountain hound, atlas dog).

Zobacz także

Masa ciała: 25 – 35 kg

Wysokość: 50 – 65 cm

Aidi ma półdługą sierść, tworzącą coś na kształt lwiej grzywy w okolicy szyi i gardła. Ta piękna i gęsta szata chroni go zarówno przed wysokimi, jak i bardzo niskimi temperaturami. Aidi ma bardzo różnorodne umaszczenie, które może przybierać barwy jednolite i bardzo jasne (piaskowa, biała, biało-płowa) lub łaciate, najczęściej biało-czarne. Ma puchaty, długi i lekko zakręcony ogon i mięciutkie, oklapnięte uszy.

Aidi jest niezwykle czujny i nieufny. Ma silny instynkt obronny, dlatego idealnie sprawdza się jako pies pasterski i stróżujący. To pies mało tolerancyjny w stosunku do obcych. Jest bardzo inteligentny, ruchliwy, energiczny i silny.

2. Bernardyn

Masa ciała: 55 – ponad 100 kg

Wysokość: 60 – 90 cm

Bernardyn ma bardzo muskularną i silną sylwetkę, co dodatkowo podkreśla jego imponujący wzrost. Dzięki temu doskonale sprawdza się w roli ratownika i stróża. Najczęściej spotykane umaszczenie bernardyna to duże rudo-brązowe łaty na białym tle. Przy pysku sierść przybiera intensywniejsze odcienie powodując, że czasem jest on czarny.

Rasa ta dzieli się na dwa rodzaje: krótko i długowłosy. Bez względu na odmianę jest to pies bardzo radosny i skory do zabawy (bez względu na wiek). Odpowiednio wychowany i ułożony bernardyn to bardzo posłuszny i wierny towarzysz. Ponadto jest przyjacielski, inteligentny, czujny, szybko się uczy, ale bywa również nieufny, szczególnie wobec obcych.

3. Labrador retriever

Masa ciała: 25 – 30 kg

Wysokość: 54 – 60 cm

Labrador ma dużą, idealną do głaskania głowę, oklapnięte, miękkie uszy i długi, łukowato zakrzywiony do góry ogon. Jego średniej długości, miękka sierść najczęściej ma kolor biszkoptowy lub czarny. Najrzadziej spotykane retrievery, to te koloru ciemno-brązowego. Bywa łakomy, przez co ma dużą skłonność do nadwagi, szczególnie gdy ma mało ruchu. Bardzo charakterystyczną cechą tej rasy psa, jest jego odporna na wodę szata. Duża ilość łoju pokrywającego sierść czyni ją nieprzemakalną.

Ten wytrzymały pies, znakomicie sprawdza się w różnego typu pracach, takich jak np. ratownictwo i asysta osób niepełnosprawnych. Jest żywiołowy, lubi się bawić, doskonale aportuje. Labrador retriever to idealny zwierzak dla dzieci, ponieważ wykazuje bardzo dużo cierpliwości w kontaktach z nimi.

Częstymi schorzeniami występującymi u dużych i bardzo dużych ras, są różnego typu schorzenia i zwyrodnienia stawów. W związku z tym trzeba dbać, by pies miał dużo ruchu, nie był przekarmiany i otyły.