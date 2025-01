Już dzisiaj odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prowadzący od ponad trzech dekad fundację charytatywną Jerzy Owsiak znów zbierze się z wolontariuszami, by zebrać jak najwięcej środków. W tym roku pieniądze zostaną przekazane na hematologię oraz onkologię dziecięcą, a motyw imprezy to „bezpieczeństwo i zdrowie dzieci”. WOŚP wspierają zarówno „zwykli” obywatele, jak i artyści, przedsiębiorcy czy też celebryci. W akcję zaangażowali się oczywiście również Anna i Robert Lewandowscy. Zawodnik FC Barcelony oraz trenerka personalna, którzy od kilku lat układają sobie życie w Hiszpanii, przekazali na licytacje wyjątkowe oferty. Ich aukcje cieszą się dużym zainteresowaniem i łącznie zgromadziły już niezłą sumę.

Anna i Robert Lewandowscy wspierają WOŚP. Zapraszają na treningi i mecz

Z okazji 33. Finału WOŚP, od którego dzielą nas już tylko godziny, Anna i Robert Lewandowscy zaapelowali do fanów o wsparcie fundacji charytatywnej. Jak co roku gwiazdy same również zaangażowały się w licytacje. Trenerka poinformowała, że zwycięzca będzie miał pewne miejsce na jej słynnym już obozie Camp by Ann, który odbędzie się w maju br. Przypomniała, że na jej zajęcia nie jest łatwo się dostać.

Kochaniu, już od wielu lat razem z moim mężem Robertem wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I również w tym roku się angażujemy. Jeżeli chodzi o mnie, przekazałam w tym roku miejsce na Camp by Ann w maju. Jak dobrze wiecie, obozy cieszą się ogromnym powodzeniem. Dostać się na ten obóz też wcale nie jest łatwo, natomiast tutaj przede wszystkim chciałam powiedzieć, że wspieram WOŚP i dlatego miejsce na ten jakże ważny obóz chciałabym przeznaczyć na licytację – powiedziała na Instagramie.

W dalszej części dodała, że jej mąż, Robert Lewandowski „w tym roku przekazał coś bardzo wyjątkowego”. Okazuje się, że piłkarz wystawił na licytację charytatywną nie tylko dwa bilety na dowolny mecz FC Barcelony. Zwycięzca będzie mógł wybrać się razem ze swoim gościem na trening jednego z najsłynniejszych klubów na świecie, który odbędzie się dzień po meczu.

Z radością przekażę dwa bilety na mecz FC Barcelony w La Lidze – poinformował Lewy.

Na przykład na Real Madryt? – zapytała żona.

No, w zależności, kto ile będzie miał czasu. Ale dodatkowo, co jeszcze jest ważne, dzień po meczu udział w treningu pierwszej drużyny FC Barcelona, więc mam nadzieję, że to jest nie lada gratka – dodał piłkarz.

Na koniec małżeństwo gwiazd zaapelowało raz jeszcze do fanów o wspieranie inicjatywy Jerzego Owsiaka. Licytacje Anny i Roberta Lewandowskich znajdziecie tutaj oraz tu. Swoje dołożyły też inne osoby z polskiego show-biznesu.

Gwiazdy wspierają WOŚP

Jak co roku WOŚP wspiera mnóstwo gwiazd. Niedawno informowaliśmy, że Magda Gessler zaprasza na randkę i wspólne gotowanie na swoich licytacjach. To wyjątkowa okazja dla fanów prowadzącej „Kuchenne rewolucje”, by spotkać się ze znaną restauratorką TVN. Głośno jest też o ofercie Macieja Musiała, który obiecał wysprzątać zwycięzcy dom.

Niedawno Omenaa Mensah i Rafał Brzoska rozbili bank, zapraszając na golfa w Marbelli. Zwycięzca ich licytacji będzie mógł na weekend polecieć do słonecznej Hiszpanii i pograć z filantropami.

