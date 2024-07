Czego nie mogą jeść psy? Między innymi przyprawionych wędlin i kiełbas. Pies powinien zjadać dziennie około 1-2 dkg mięsa i warzyw na każdy kilogram ciała. Jeśli toleruje mleko i nie ma po nim biegunki, można mu je podawać.

Pies, jak każde zwierzę, powinien mieć zbilansowaną dietę, nieważne czy dajemy mu gotową karmę czy jedzenie przygotowane w domu. Można pozwolić sobie na odstępstwa od diety, jak np. smakołyki, ale niezbyt często.

Ile powinien jeść pies?

Karmiąc zwierzę należy wziąć pod uwagę jego temperament i chęć na jedzenie. Warto też pamiętać o ilości ruchu, który mu zapewniamy i dostosować do tego ilość pożywienia. Pies powinien dostawać 1 dkg mięsa w przeliczeniu na 1 kg masy. To dzienna dawka mięsa dla dużych psów. Małe psy mogą zjeść 2 dkg mięsa na 1 kg ciała. Średnie dobowe zapotrzebowanie psa o wadze 10 kg na warzywa to 10 dkg. Powinien też otrzymywać 10 dkg warzyw.

Czy pies może pić mleko?

Mleko to źródło laktozy, białka i tłuszczu. Niektóre psy nie tolerują laktozy już po 2. miesiącu życia. Objawia się to u nich biegunką po wypiciu produktu zawierającego mleko. Takie psy nie powinny go otrzymywać w swojej diecie. Mleko jest też zabronione przez tydzień po biegunce z innego powodu niż spożycie go. Psy dobrze tolerujące mleko, jak najbardziej mogą je dostawać. Warto jednak zadbać o to, aby nie stało w misce dłużej niż 15 minut, bowiem szybko się psuje. Przetwory mleczne takie jak jogurt, kwaśne mleko, maślanka, kefir i ser biały praktycznie nie mają laktozy. Mogą zastąpić mleko w diecie zwierzęcia.

Czego pies nie może jeść?

Układając dietę psa należy unikać:

mieszania karm gotowych i jedzenia domowego - posiłki przeznaczone dla zwierząt dostępne w sklepach mają zbilansowany skład; dodając do nich mięso lub większą ilość węglowodanów, np. kaszy lub makaronu, zaburzamy ilość składników odżywczych u psa; zbyt dużo mięsa może spowodować choroby, a dodatkowe węglowodany - niedobory lub otyłość;

i jedzenia domowego - posiłki przeznaczone dla zwierząt dostępne w sklepach mają zbilansowany skład; dodając do nich mięso lub większą ilość węglowodanów, np. kaszy lub makaronu, zaburzamy ilość składników odżywczych u psa; zbyt dużo mięsa może spowodować choroby, a dodatkowe węglowodany - niedobory lub otyłość; podawania kości drobiowych i wieprzowych, ani też wywarów z kości i mięsa. Kości wołowe mogą być podawane maksymalnie raz na tydzień, bowiem większa ich ilość może wywołać np. zaparcia;

i wieprzowych, ani też wywarów z kości i mięsa. Kości wołowe mogą być podawane maksymalnie raz na tydzień, bowiem większa ich ilość może wywołać np. zaparcia; karmienia zwierząt kiełbasą, produktami wędzonymi - zawierają one substancje konserwujące oraz ostre przyprawy;

podawania jedzenia smażonego na tłuszczu;

żółtego sera;

produktów czekoladopodobnych;

ościstych ryb;

czosnku;

cebuli;

fasoli i grochu.