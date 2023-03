"Love Island 7": Wojtek nie jest przekonany do Jagody? "Coś Wojtek chyba nie czuje tego aż tak jak Jagoda"

Wojtek i Jagoda z "Love Island" udzielili wywiadu po programie. Fani: "Co miał chłop zrobić, powiedzieć, żeby spadała? Jak ona go tak otoczyła".

Jagoda opuściła "Love Island" po tym, jak wyeliminowano z niego Wojtka. Po zakończeniu odcinka wzięli udział we wspólnej transmisji na żywo, gdzie opowiedzieli o swojej relacji. Gdy Karolina Gilon zapytała, czy ich związek można uznać już za oficjalny, wypowiedź Wojtka była dość wymowna. Fani są przekonani, że z tej relacji może nie być czegoś na dłużej:

Widać było wyraźnie, że Wojtek traktuje relacje na dystans a ta wyszła dla niego z programu. To co miał chłop zrobić? Powiedzieć, żeby spadała xd Jak ona go tak otoczyła - piszą fani.

Co takiego wydarzyło się podczas wywiadu uczestników?

"Love Island 7": Wojtek nie cieszy się z decyzji Jagody?

W "Love Island 7" zdecydowanie nie brakuje emocji. Kiedy widzowie myślą, że najciekawsze już za nimi, uczestnicy serwują im kolejne zwroty akcji. Trudno być czegokolwiek pewnym. Wygląda na to, że Mateusz z "Love Island" szybko zapomniał o Alicji. Tego samego jednak nie można było powiedzieć o Jagodzie, która zalała się łzami, gdy dowiedziała się, że Wojtek także musiał opuścić program. Dręczona myślami, że tęskni za programowym partnerem zdecydowała się opuścić program i skupić się na pielęgnowaniu relacji, która zaczęła się przed kamerami.

Jagoda i Wojtek udzielili wywiadu po odcinku, którym Jagoda opuściła "Love Island".

Od początku mieliśmy słabsze chwile, lepsze chwile ale najważniejsze, że dzisiaj jesteśmy razem. Jesteśmy zwycięzcami - zapewnił Wojtek.

Jagoda wydawała się jednak być zdecydowanie bardziej wylewna. W rozmowie z prowadząca "Love Island" opowiedziała o swoich uczuciach:

Kiedy Wojtek odszedł z programu poczułam, jakby wyrwano cząstkę mnie, jakby cząstka mojej duszy odeszła razem z nim (...) Zaufałam mu i nie wyobrażałam sobie, żebym mogła tak być bez niego. (...) Nie wyobrażam sobie funkcjonować w dalszym ciągu bez niego. (...) My już wygraliśmy, mamy siebie, mamy wszystko.

Instagram/@loveislandwyspamilosci

Zobacz także: "Love Island 7": Łukasz pokazał swoją miłość. Fani: "Słodziaki"

Wojtek opowiedział o swojej reakcji na to, że Jagoda opuściła dla niego "Love Island". Przyznał, że był zestresowany ale jednocześnie szczęśliwy:

Byłem w szoku, że przyjechała do mnie do hotelu. Wbiła do mnie opiekunka i powiedziała, że Jagoda opuściła program. Byłem w szoku, byłem szczęśliwy, zestresowany trochę,, co się dzieje. Ale to było wszystko nam pisane, jest to najważniejsze, że jesteśmy przed wami razem, że to są szczere uczucia, jesteśmy z szczerzy od samego początku i to się obroniło wszystko. Dzisiaj czujemy się wygraną parę.

Kiedy Karolina Gilon zapytała jednak czy Wojtek i Jagoda mogą potwierdzić, że ich związek jest już oficjalny, uczestnik odpowiedział wymijająco:

Myślę, że jesteśmy ku sobie bardzo, myślę, że w programie nie było tego za bardzo widać, ale no jesteśmy bardzo szczęśliwi, będziecie obserwować, jak się ta relacja rozwija, na pewno po powrocie do Polski wrócimy do swoich bliskich, oboje mamy w planach przeprowadzić się do Warszawy, więc musicie obserwować.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 7": Doda zastąpi Karolinę Gilon w programie? Zabrała głos

Internauci nie są przekonani, czy Wojtek ma takie samo nastawienie do tej relacji, jak zakochana w nim Jagoda. Jedni mają nadzieję, że coś z tego będzie, inni z kolei przyznają, że Wojtek jest daleki od poważnych deklaracji, tym bardziej, że na randce z nową Martą nie ukrywał, że jest otwarty na jej poznanie:

- Mega dziewczyna, oby się do niej bardziej przekonał Wojtek

- No nie wiem, Wojtek nie zachowywał się jak zakochany facet, gdyby wybrała go nowa byłby bardzo szczęśliwy, wiec mam nadzieje, ze Jagoda się nie przejedzie

- Wojtek już miał na tą nową oko, także Jagoda współczuje sztuczności 🤣🤣

- Nie wiem czemu piszecie, że szkoda wam Jagody, zachowuje się jakby on jej kwiaty z pola zbierał. Widać było wyraźnie, że Wojtek traktuje relacje na dystans a ta wyszła dla niego z programu. To co miał chłop zrobić powiedzieć, żeby spadała xd Jak ona go tak otoczyła

- Jagódka zakochana ❤️ale Wojtek hmmmm.

- Coś Wojtek chyba nie czuje tego aż tak jak Jagoda, że już miłość.

- Bardzo fajna dziewczyna. On niby też fajny chłopak ,ale tyle co mówił, że chce poznawać nowa 😏

Z kolei Jagoda zrobiła doskonałe wrażenie na widzach "Love Island" i mocno kibicują jej relacji z Wojtkiem i mają nadzieje, że jej wyjście z "Love Island" będzie początkiem czegoś trwałego pomiędzy nią a jej programowym partnerem.

- Kobieta z klasą. Brawo Jagoda ♥️ i Wojtek. ❤️ Powodzenia i życzę wam szczęścia ♥️ i miłości. ♥️

- Oby szczerze :) Jagódka dobra dusza z Ciebie :)

- Jagoda najlepsza uczestniczka, złote serce ❤️, nic nie gra pokazuje samą prawdę 🔥

- Życzę im z całego serca wszystkiego najlepszego.

A Wy co sądzicie o ich historii?