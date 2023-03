W "Love Island" nie można narzekać na nudę. Właśnie do willi wprowadziły się dwie nowe piękności. Pozostałe uczestniczki muszą mieć się na baczności. O tym, że w programie nie ma miejsca dla singli gorzko przekonali się ostatnio Patryk i Klaudia. Kim są Beata Kurpas i Jagoda Gromala, które właśnie dołączyły do ekipy 7. sezonu?

"Love Island 7": Nowe uczestniczki w programie. Kim są Beata Kurpas i Jagoda Gromala

Chociaż to dopiero drugi tydzień "Love Island" pomiędzy uczestnikami już iskrzy. Niedawno Alicja zrobiła scenę Mateuszowi za to, że poświęcił zbyt wiele czasu Agacie. Doszło również do spięcia pomiędzy Alicją i Olą. Jednak nie tylko postawa dziewczyn zelektryzowała widzów. Fanką "Love Island" jest nawet Doda, która ostro skomentowała zachowanie Adama. Jakby emocji było mało, dziś do gry weszły dwie nowe gorące singielki.

Beata Kurpas ma 25 lat. W ostatnich latach mieszka w Anglii w Londynie, jednak pochodzi z Chorzowa. Czy ciemnowłosa piękność zachwieje relacje w dotychczasowych duetach?

Dziewczyny muszą się liczyć z tym, że mogę im odbić faceta - powiedziała wprost.

Jaki mężczyzna byłby jej ideałem? Beata z "Love Island" przyznała, że potrzebuje kogoś stanowczego i dominującego, ponieważ sama jest niezdecydowana.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 7": Alicja zrobiła scenę zazdrości Mateuszowi. Fani nie mają dla niej litości

Do "Love Island" dołącza również piękna Jagoda Gromala. Atrakcyjna blondynka ma 23 lata i doskonale wie, czego chce od życia. W sieci publikuje mnóstwo gorących zdjęć. Czy rozpali również serca uczestników? Jagoda z "Love Island' pochodzi z Bieszczad. Zajmuje się medycyną estetyczną i nie ukrywa, że ma za sobą operację biustu.

Jestem nieprzewidywalna, wiec może się tutaj wiele zadziać.

Jakiego mężczyzny poszukuje?

Poszukuję mężczyzny ze wzrokiem zabójcy i gołębim sercem.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 7": Awantura Oli i Alicji: "Chciałaś mnie upokorzyć". Julia zalała się łzami

Beata i Jagoda swoją przygodę z "Love Island" rozpoczęły od dwóch randek. Jagoda miała okazję porozmawiać z Wojtkiem i Kamilem, z kolei Beata z Łukaszem i Mateuszem.

Mimo zazdrości Alicji, Mateusz podtrzymał, że wciąż zainteresowany jest tylko jedną kobietą i nie chce otwierać się na inne relacje. Czy Alicja była zazdrosna, że miał okazję na randkę z Beatą?

Jeśli po tym wszystkim, co od niego usłyszałam, byłby w stanie wybrać inną dziewczynę to droga wolna. Już nie mielibyśmy o czym rozmawiać.

Z kolei dobre wrażenie na Jagodzie zrobił Kamil. Jako ring girl od razu zauważyła, że będzie miała wiele wspólnego z bokserem. Uczestnik nie ukrywał, że to co do tej pory łączyło go z Julką nie jest tak mocne, jak myślał. Czy Jagoda to wykorzysta? Z drugiej strony Julka zaczyna być mocno zazdrosna o partnera. Kamil wypomniał jej, że sama wycofała się i jej zarzuty względem niego są hipokryzją. Zachowanie Julii określił, jako toxic. Jagoda była również zachwycona swoją randką z Wojtkiem. W dodatku gorąca zabawa nad basenem i przyzwolenie na namiętne pocałunki z nowymi mocno mogą zachwiać wszystkimi do tej pory stworzonymi relacjami.

Instagram @jagodagromala

Z kolei Beata po randce z Mateuszem w "Love Island" nieco uspokoiła zazdrosną Alicję, zapewniając ją, że partner był wobec niej lojalny:

- Czuję od niego taki dystans, że jest z tobą w parze.

Zdecydowanie nowa uczestniczka będzie miała problem z doborem nowego partnera. Skoro Mateusz nie daje jej szans, a Łukasz okazał się być za spokojny, okazuje się, że zawiesiła oko na Wojtku oraz Adamie chociaż jak podkreśla "wizualnie nie jest w jej typie". Jak przebiegnie zbliżające się nieuchronnie przeparowanie? Czy nowe uczestniczki mocno namieszają? Zobaczcie kilka ich zdjęć, które są dostępne w sieci.

Instagram @beatakurpas