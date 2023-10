Jagoda i Wojtek z 7. edycji "Love Island" zdobyli ogromną sympatię widzów programu, a ich relacji kibicowało tysiące fanów. Niespodziewanie jednak kilka dni temu internauci zauważyli, że z profilu Wojtka poznikały zdjęcia z Jagodą, a z kolei ona na swoim instagramowym profilu zablokowała możliwość dodawania komentarzy.

Jakby tego było mało, w miniony weekend odbywały się imprezy uczestników "Love Island", a po jednej z nich Wojtek zamieścił zaskakującą relację, która dość szybko zniknęła z jego profilu. Pisał w niej wówczas, że "zawiódł się bardzo na dwóch osobach bardzo mu bliskich z ekipy "Love Island 7".

To wszystko sprawiło, że internauci zaczęli zastanawiać się, czy w relacji Jagody i Wojtka nadal jest dobrze. Teraz sami zainteresowani zabrali głos i... nie mają na ten temat najlepszych wieści...

"Love Island 7": To koniec relacji Jagody i Wojtka?

Jagoda i Wojtek po zakończeniu przygody z "Love Island 7" zaczęli rozwijać swoją relację poza kamerami. Podkreślali jednak, że nie są jeszcze oficjalnie w związku i chcą powoli budować tę relację. Wielu fanów jednak żyło w przekonaniu, że niedługo Jagoda i Wojtek ogłoszą radosną nowinę o ich związku. Niestety, zamiast tego właśnie pojawiły się z ich strony smutne wieści.

Jak się okazało, relacja Jagody i Wojtka faktycznie przechodzi poważny kryzys. Mimo to obydwoje mają nadzieję, że może uda im się jeszcze ją naprawić.

- Kochani, bardzo prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Mamy cięższy okres w naszej relacji. Dbamy, aby wszystko było w porządku. [...] Potrzebujemy spokoju, oddechu. Niech się darzy - zaczęła Jagoda.

W podobnym tonie na temat kryzysu w związku wypowiedział się również Wojtek.

- [...] Mamy teraz cięższy okres w naszej relacji, ale nie zawsze jest kolorowo i oboje będziemy o to walczyć - dodał uczestnik 7. edycji "Love Island".

Co doprowadziło do kryzysu w relacji Jagody i Wojtka z "Love Island"? Tego nie wiadomo, jednak faktycznie wiele wskazuje na to, że zbiegł on się w czasie z niedawnymi imprezami uczestników 7. edycji programu. Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć tej dwójce szybkiego zażegnania kryzysu i wszystkiego dobrego!

