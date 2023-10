Jagoda i Wojtek z "Love Island" wciąż są razem? Na Instagramie pojawiły się kadry, które rozwiewają wątpliwości w tej sprawie. Wiadomo już, co dzieje się w relacji byłych uczestników ostatniej edycji randkowego show Telewizyjnej Czwórki. Fani mają powody do niepokoju? Sprawdźcie, co słychać u Jagody i Wojtka z "Love Island".

Jagoda i Wojtek z "Love Island" wciąż są parą?

Chociaż od finału siódmej edycji "Love Island" minęło już kilka miesięcy to fani show wciąż interesują się życiem uczestników. Fani z pewnością zastanawiają się, jak dziś wyglądają związki, które powstały w programie. Niestety, ostatnio okazało się, że Marta i Adam z "Love Island" rozstali się, a po zakończeniu relacji na Adama wylała się fala hejtu. A co słychać u Jagody i Wojtka? Teraz wszystko stało się jasne!

Jagoda z "Love Island" podczas relacji z InstaStories opublikowała nowe nagranie i zdjęcie z Wojtkiem. Okazuje się, że para spędza romantyczne chwile nad morzem.

Jak widać, uczucie w zwiąku Jagody i Wojtka kwitnie w najlepsze! Wygląda na to, że para pokonała kryzys i dziś znów są ze sobą szczęśliwi. Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu Jagoda i Wojtek z "Love Island" przekazali smutne wieści i zdradzili, że przechodzą trudny okres w ich relacji. Para dała sobie jednak szansę i dziś z pewnością tego nie żałuje. Tylko spójrzcie, jak wypoczywali nad morzem. Zrobiło się romantycznie!

Oglądaliście siódmą edycję "Love Island" i kibicowaliście tej parze? Początkowo nie wszyscy wierzyli, że ich relacja ma szansę przetrwać, ale dziś Jagoda i Wojtek udowadniają, że w programie połączyło ich prawdziwe uczucie.