"Love Island": Jagoda opuściła willę. Zaskakująca decyzja uczestniczki

Po tym, jak Wojtek opuścił willę na Wyspie Miłości, Jagoda nie mogła się odnaleźć i odczuwała pustkę. 23-latka była w programie od niespełna dwóch tygodni, ale swój pobyt w willi rozpoczęła m.in. od randki właśnie z Wojtkiem. Chłopak szybko przypadł jej do gustu - ale i ona jemu. Doszło między nimi do namiętnych pocałunków i z każdym dniem ich relacja się zacieśniała. Ostatecznie, kiedy w 17. odcinku "Love Island 7" Wojtek opuścił program, Jagoda nie mogła poradzić sobie z tęsknotą i zdecydowała się odejść z willi.

- Nic już nie jest takie samo. Mówi się, że czas leczy rany, ale widać niekoniecznie - powiedziała Jagoda, uzasadniając swoją decyzję.

"Love Island": Jagoda odeszła z programu. "Żeby tylko wojtek to docenił"

Jak mogliśmy wcześniej dowiedzieć się o Jagodzie, jej wymarzony partner powinien być "lojalny, opiekuńczy, mieć ogromne serce i pozytywną energię". I najpewniej te właśnie cechy znalazła w Wojtku, bo dość szybko zostali parą. Jednak fani chyba nie przypuszczali, że 23-letnia blondynka będzie skłonna do takiego poświęcenia, by w ślad za Wojtkiem opuścić willę "Love Island". Decyzja Jagody spotkała się z ogromnym zaskoczeniem pozostałych uczestników, ale ona sama nie kryła, że już nie może się doczekać spotkania z mężczyzną, do którego jej serce mocniej zabiło. Nic dziwnego, że w tej sytuacji fanów programu wprost zżera ciekawość o to, jak potoczą się ich losy i czy ich uczucie programie będzie trwało.

- Podejmuje świadomą, dojrzałą decyzję i decyduję się odejść z programu - przekazała Jagoda.

Aby ogłosić swoja decyzję, Jagoda zaprosiła wszystkich uczestników do kręgu.

- Kochani, ja nie przyszłam tutaj po sławę i pieniądze. Przyszłam tutaj po miłość, a moja miłość czeka na mnie poza tymi drzwiami, więc nie jestem w stanie tutaj z Wami być. Chcę Wam podziękować za te wszystkie wspólne chwile - przekazała Jagoda, po czym przekazała, że odchodzi.

Pod postem na Instagramie "Love Island" pojawiło się mnóstwo wpisów od zaskoczonych internautów.

- Mam nadzieję, że Wojtek to doceni i, że rzeczywiście podziela te uczucia! Jagoda wygrała ten program swoją klasą, życzliwością i ciepłem do drugiego człowieka, jest niesamowita.

- Żeby tylko Wojtek to docenił, Jagódka jesteś mega babka! - piszą fani.

Wiele osób jest zdania, że Jagoda popełniła błąd, bo Wojtek nie miał wobec niej tych samych uczuć, a dziewczyna może się rozczarować.

- On był gotowy poznać Martę już.. Wiec ja słabo to widzę raczej niestety.

- Przecież denerwowała go już wcześniej. Szkoda bo dobra dziewczyna, ale nie sądzę, że cokolwiek z tego wyjdzie.

- Błagam Wojtek doceń to i nie skrzywdź Jagody bo ewidentnie jest mega wrażliwa! - komentują internauci i fani Jagody.

Dodajmy, że w niedawnym odcinku "Love Island" doszło także do innych przeparowań. M.in. Ola rozstała się z Kamilem, dając Julii wolną rękę, by z powrotem weszła z nim w parę. Julia postanowiła podzielić się wątpliwościami z Dawidem, ale on nie przyjął tych rozterek ze spokojem.

