Jagoda i Wojtek z "Love Island" wreszcie oficjalnie potwierdzili swój związek. W sieci pojawiło się romantyczne zdjęcie, na którym nie szczędzą sobie namiętnego pocałunku. Odważny krok Jagody w programie i decyzja o rezygnacji z dalszego udziału opłaciła się. Uczestniczka wyszła z programu dla Wojtka, który niespodziewanie musiał pożegnać się z pobytem na "Wyspie Miłości". W końcu oficjalnie potwierdzili, że wciąż są razem i czują się w tej relacji świetnie. Fani są zachwyceni:

TAAAAAAAAAAKKKKKk W KOŃCUUUUUUU????????????????❤️❤️❤️❤️

"Love Island 7": Jagoda i Wojtek oficjalnie potwierdzają związek

Takie "love story" nie zdarza się zbyt często. Co prawda, Jagoda nie miała zbyt wiele czasu w "Love Island" by zakochać się w Wojtku, jednak czas, który spędzili był dla niej wystarczający, by wiedziała, że to relacja, o którą warto walczyć. W odróżnieniu od innych uczestników, którzy tracili programowe pary i dawali sobie kolejne szanse w show, ona postanowiła zaryzykować i spakowała walizki niedługo po tym, jak Wojtek musiał opuścić "Love Island".

Niedawno fani martwili się o relację Jagody i Wojtka z "Love Island", którzy przyznali, że przeżywają cięższe chwile i proszą o zachowanie ich prywatności. Na szczęście okazało się, że kryzys już za nimi a ich relacja znowu wróciła na dobre tory. Opublikowali zdjęcie, na którym nie szczędzą sobie czułości:

#dreamteam #couplegoals Taaak ???? - napisali w sieci.

Internauci z niecierpliwością czekali na właśnie takie zakończenie sprawy. Pod zdjęciem Jagody i Wojtka z "Love Island", którym bezsprzecznie potwierdzają, że pomiędzy nimi wciąż jest miłość, czytamy:

- Ale piękni!???? Szczęścia kochani!❤️

- Dużo szczęścia dla Was❤️✊????????????♥️

- Zakochańce! ???? Pięknie jest na Was patrzeć ♥️????

- Dzieje sieee ????❤️

- Gratulacje kochani! ❤️ szczęścia, wytrwałości i miłości! ????

Oczom czujnych fanów nie umknął również fakt, że Wojtek z "Love Island" trzyma dłoń na brzuchu Jagody. Niefortunna poza była powodem do komentarzy:

Wygląda, jakbyś ukochaną trzymał za brzuszek ciążowy ????????????????

Jagoda i Wojtek z "Love Island" póki co, cieszą się wzajemną relacją. Życzymy im wszystkiego dobrego!

