"Feliz Navidad" w wykonaniu rodziny Zborowskich przy akompaniamencie Wiktora Zborowskiego to już rodzinna tradycja. Nawet internauci co roku czekają na to bożonarodzeniowe nagranie z ich domu. W te święta fani jednak dojrzeli jeszcze jeden wyjątkowy szczegół. Była to obecność Pawła Wawrzeckiego i jego ukochanej córki Ani.

Nawet nie wiesz, jak my się cieszymy, że w końcu po 5 latach znów byliśmy razem - odpisała Zofia Zborowska, wzruszonej fance.

Musicie zobaczyć to nagranie.

Paweł Wawrzecki z córką Anią na wigilijnym nagraniu

Boże Narodzenie u Zofii Zborowskiej było tradycyjnie gwarne. W tym roku spędzali je w jeszcze większym gronie, ponieważ w maju na świecie pojawiła się druga córeczka aktorki i Andrzeja Wrony - Jaśminka. Jak co roku z Brazylii przyjechała także Hanna Zborowska z córkami Niną i Milą, a internauci byli pod wrażeniem, jak zmieniły się dziewczynki.

W te święta w domu Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony nie brakowało wzruszeń. Aktorka podzieliła się corocznym nagraniem ze wspólnego rodzinnego kolędowania. "Feliz Navidad" w ich wykonaniu to nawet dla wielu internautów "must have" świąteczny. W pewnym momencie dało się usłyszeć, jak Zofia Zborowska woła:

Chodź wujek!

Chwilę później w rodzinnym kadrze pojawili się Paweł Wawrzecki i jego córka Ania.

Obecność Pawła Wawrzeckiego i jego ukochanej córki Ani na rodzinnej Wigilii u Zborowskich oraz na wzruszającym nagraniu poruszyła internautów. Od razu podzielili się swoimi przemyśleniami w sieci:

Jak zobaczyłam Anię i Pawła, wzruszyłam się. Piękna tradycja - napisała jedna z internautek.

Odpowiedziała jej Zofia Zborowska, przyznając, że cała rodzina tęskniła za obecnością wujka i jego córki podczas rodzinnych świąt:

Nawet nie wiesz, jak my się cieszymy, że w końcu po 5 latach znów byliśmy razem.

To tym bardziej i ten dotyk Ani ramienia swojego wujka a twojego taty, dla niej to było cudne i wielkie przeżycie. Dziękujemy, że mogliśmy to zobaczyć - odpisała.

Instagram @zborowskazofia

Komentarzy od internautów poruszonych relacją Pawła Wawrzeckiego z córką było zdecydowanie więcej:

Oooo Pan Paweł Wawrzecki, piękna rodzinna tradycja

Ta piosenka kojarzy mi się z rodziną Zborowskich. Pozdrowienia dla Pana Pawła Wawrzeckiego. Uwielbiam całą cudowną rodzinę. Wesołych Świąt

Piękna Rodzina. Taka Rodzina to siła. Wszystkiego co najlepsze dla Was

Jak miło Was zobaczyć, bardzo się uśmiechnęłam na widok pana Pawła Wawrzeckiego

Jak miło zobaczyć Pana Pawła Wawrzeckiego

To zasługa wspaniałego człowieka i ojca jakim jest Paweł Wawrzecki, który nigdy nie przestał walczyć o swoją córkę... - pisali internauci.

Paweł Warzecki całe swoje życie poświęcił niepełnosprawnej córce. Opiekuje się nią samodzielnie już od 43 lat. Ania choruje na porażenie mózgowe.

Gdy pytają ją, kogo kocha, odpowiada, że najbardziej na świecie tatusia - mówił Paweł Wawrzecki w rozmowie z Vivą! w 2020 roku.

To jest przepiękna miłość.

