Boże Narodzenie kojarzy nam się z choinką, prezentami oraz wspólnym świętowaniem przy suto zastawionym stole. Celebrowanie miłych chwil w towarzystwie wigilijnych potraw to piękny czas, lecz warto zwrócić uwagę, czy przy tej okazji nie marnujemy jedzenia – według badań aż 1/3 żywności trafia do kosza!*

Skorzystaj z naszych przepisów na pyszne potrawy wigilijne, które wykorzystują ideę less waste. Znaczna część ich składników pokrywa się, zapobiegając marnowaniu kupionych produktów. Bo less waste to nie wymuszona oszczędność – to przede wszystkim dobre planowanie i gotowanie bez marnowania!

Pieczone pierogi z farszem rybnym z okrasą karmelizowanej cebuli z makiem i natką pietruszki

(6 porcji)

Ciasto:

600 g mąki

300 g wrzątku

50 g masła

Do miski wsypać mąkę i dodać masła. Zalać wszystko wrzątkiem i zagnieść ciasto. Odstawić na 40 minut.

Farsz:

500 g ugotowanych ziemniaków bez skórki

300 g resztek rybnych pozostałych (skóra i resztki mięsa)

1 posikana, usmażona cebula

70 g masła

Rybę obgotować przez 10 minut. Następnie zmielić. Ziemniaki utłuc z masłem, po czym dodać rybę i cebulę. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Okrasa:

150 ml oleju rzepakowego

4 cebule

4 ząbki czosnku

1 łyżka maku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

Na patelni rozgrzać olej, po czym dodać cebulę. Smażyć do momentu aż cebula lekko się przyrumieni. Teraz należy dodać czosnek. Smażyć chwilę i dodać mak z natką pietruszki.

Ciasto na pierogi rozwałkować. Nałożyć farsz i zwinąć pierogi. Obgotować je w osolonej wodzie przez 3 minuty. Następnie przełożyć na blachę do pieczenia. Skropić olejem i piec w 200 stopniach z parowaniem przez 15 minut. Rumiane, upieczone pierogi podawać polane okrasą z cebuli i maku.

Less waste – do farszu wykorzystujemy reszki z ryby pozostałe z przygotowania ryby do pieczenia, masło, cebulę, mak, zioła wykorzystamy do kolejnych potraw – jeżeli nie zużyjemy ich do końca.

Barszcz czerwony na domowym zakwasie z jabłkami i pieczonymi warzywnymi pasztecikami

(6 porcji)

Zakwas:

4 duże buraki

1 główka czosnku

4 liście laurowe

4 ziela angielskie

2 l wody

2 łyżki soli

Wszystkie składniki umieszczamy w wyparzonym słoiku. Staramy się aby nic nie wystawało ponad taflę wody. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 5 dni w temperaturze pokojowej.

Barszcz:

1 włoszczyzna

2 liście laurowe

2 ziela angielskie

2 kg buraków

1 jabłko

10 g suszonych grzybów

majeranek

Połowę buraków pieczemy w 200 stopniach w piekarniku z parowaniem do miękkości. Proces będzie trwać około 1 godzinę. Po upieczeniu buraki obieramy i ścieramy na tarce. W garnku zagotowujemy 3 l wody. Dodajemy włoszczyznę, liście laurowe, ziele angielskie, pozostałe, nieupieczone buraki starte na tarce i grzyby. Gotujemy przez 40 minut. eraz odcedzamy wywar, zachowując warzywa na później. Wywar przelewamy do garnka. Dodajemy upieczone buraki i podgrzewamy 10 minut ale nie gotujemy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Teraz nalewamy 1 l zakwasu i dodajemy do smaku trochę cukru. Od tego momentu już nie zagotowujemy zupy. Ewentualnie tylko podgrzewamy aby nie stracić wartości odżywczych z zakwasu i koloru. Barszcz przecedzamy i dodajemy pokrojone cienko jabłka,majeranek(buraki pozostawiamy na później). Nalewamy na talerze

Paszteciki:

Wszystkie resztki warzyw z gotowania barszczu

Ciasto francuskie

80 g masła

2 jajka

Sól i pieprz

Warzywa mielimy w maszynce do mięsa. Dodajemy do nich masło i dusimy kilka minut aż odparuje woda i farsz zgęstnieje. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Na ciasto francuskie nakładamy porcję farszu. Przykrywamy je drugim kawałkiem ciasta i wycinamy okrągła pasztecik. Nacinamy go nożem, smarujemy jajkiem i pieczemy w 200 stopniach przez 15 minut. Podajemy do barszczu.

Less waste – do przygotowania pasztecików wykorzystujemy wszystkie pozostałe warzywa z gotowania barszczu, które praktycznie zawsze trafiają do kosza, możemy też tu użyć nadwyżkę cebuli pozostałą z innych potraw.

Pieczony łosoś z ziemniakami, cytryną i zielona salsą zrobiona z ziół, które pozostały z innych potraw

(6 porcji)

1,5 kg Filet z łososia ze skórką

2 kg ziemniaków

2 cytryny

500 g pomidorów cherry na gałązce

Olej

Sól i pieprz

Rybę kroimy na filety około 180 g. Resztę ryby pozostawiamy do pierogów. Ziemniaki na mniejsze kawałki. Obgotowujemy je w wodzie przez 4 minuty. Następnie smażymy na patelni z obu stron aż zrobią się rumiane. Ziemniaki układamy na dnie blachy do pieczenia. Na nich układamy łososia. Solimy i pieprzymy. Pieczemy w 200 stopniach z parowaniem przez 20 minut. W połowie pieczenia dodajemy pomidory. Po upieczeniu rybę polewamy salsą. Opcjonalnie można dodać pomidory cherry.

Zielona salsa do ryby

Zioła pozostałe po przygotowaniu kolacji

1 ząbek czosnku

Cytryna pozostała z przygotowywania ciasta

Olej

Sól i pieprz

Zioła i czosnek bardzo drobno siekamy. Delikatnie solimy i odstawami na 15 minut. Po tym czasie dodajemy sok z cytryny. Dolewamy trochę oleju tak aby powstał sos. Doprawiamy ponownie do smaku solą i pieprzem. Odstawiamy na 15 minut.

Less waste – resztki ryby z filetowania dodajemy do farszu do pierogów. Do przygotowania salsy używamy pozostałe zioła – głównie majeranek i natka, które zawsze zostają, używamy cytryny pozostałej z ciasta do babki.

Łamańce karmelowe z makiem

(6 porcji)

1 kg cukru brązowego demerara

50 g maku

Papier do pieczenia

Do garnka wsypujemy cukier. Dodajemy 3 łyżki wody. Podgrzewamy na palniku do momentu aż cukier się całkowicie rozpuści. Teraz dodajmy mak. Wkładamy rondelek do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni z termoobiegiem i parą. Pieczemy 10 minut. W ten sposób karmel się nie przypali i równomiernie zgęstnieje. Karmel rozlewamy na papierze do pieczenia lekko posmarowanym tłuszczem. Przykrywamy drugim kawałkiem papieru i wałkiem spłaszczamy karmel do 2 mm. Po wystygnięciu łamiemy karmel na kawałki.

Less waste – używamy nadwyżki maku, to jest danie, które nie generuje żadnych resztek

Babka cytrynowa z mąka krupczatka i makiem

5 jajek

2 żółtka

150 g cukru

110 g mąki pszennej

100 g mąki krupczatki

80 g mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

220 g masła

Bułka tarta

Mak

Skórka z cytryny

Jajka z żółtkiem mocno ubijamy z cukrem. Jajka powinny się napowietrzyć i zgęstnieć. Następnie dodajemy przesiane mąki oraz proszek do pieczenia, mak i skórkę cytrynową. Masło rozpuszczamy i wrzące masło wlewamy powoli do ciasta, cały czas mieszając. Ciasto przekładamy do formy wysmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką tartą. Pieczemy w 180 stopniach z parowaniem przez 30/35 minut.

Dekoracja

300 g cukru pudru

Woda lub sok z cytryny

Cukier puder rozrabiamy z niewielką ilością wody lub soku. Tak przygotowanym lukrem polewamy ciasto.

Less waste - do tego dania zużyjemy pozostała mąkę po pierogach oraz mak. Pozostałą po wykorzystaniu cytryny skórkę możemy zużyć do lukru oraz do zielonej salsy do ryby. Produkty typu mąka i inne produkty suche można długo przechowywać i używać przy innych okazjach.

Szwedzki minimalizm w kuchni

Planowanie zakupów, rozsądne wybieranie produktów, korzystanie z nich tak, by niczego nie wyrzucać – to pierwsze kroki w kierunku gotowania w stylu less waste. Kolejnym, równie ważnym, jest sposób przygotowywania dań. Gotowanie i pieczenie z wykorzystaniem pary to jedna z najlepszych metod. Jej ambasadorem jest szwedzka marka Electrolux, której filarem jest działanie w duchu zrównoważonego rozwoju.

W swojej ofercie Electrolux posiada piekarniki parowe, które pomagają zmniejszyć zużycie tłuszczu oraz zachować więcej składników mineralnych w potrawach. Dzięki funkcji pieczenia parą jedzenie przygotujemy szybciej (nawet o 20%!) oraz z łatwością odgrzejemy je następnego dnia, nie tracąc smaku dań. Odpowiada za to funkcja Regeneracja, dzięki której odgrzewane posiłki smakują jak te świeżo przygotowane.

Zainspiruj się szwedzkim minimalizmem i przygotuj niezapomnianą kolację wigilijną. Święta to idealny czas, by rozpocząć życie w stylu less waste.

*Źródło: Cele zrównoważonego rozwoju ONZ, 2018

Artykuł powstał z udziałem marki Electrolux