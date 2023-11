Każdego roku Magda Gessler przygotowuje dla Polaków specjalną ofertę świąteczną, która może nie tylko umilić ten szczególny czas, ale i odciążyć wiele osób w natłoku obowiązków. Czy przy okazji odchudzi też portfele?

Świąteczna oferta Magdy Gessler

Już od kilku dobrych lat Magda Gessler oferuje Polakom zakup wigilijnych dobroci - od słodkości po słone potrawy. Zamawiając je w lokalu "Słodki Słony" można tak naprawdę uzbroić się w całe świąteczne menu po brzegi, a tym samym zdjąć ze swoich bark przynajmniej jedno z zajęć w tym okresie.

Nie da się zaprzeczyć, że zapewne mnóstwo Polek i Polaków marzy tylko, by w końcu nie musieć stać w kuchni przez wiele godzin. Stąd też co roku oferta restauratorki cieszy się sporym zainteresowaniem, chociaż nie da się ukryć, że co święta jest coraz drożej. A jak jest tym razem? Magda Gessler udostępniła na swoim profilu dokładne menu od "Słodki Słony". Widzimy na nim klasyczne ciasta i potrawy, które można zamówić na swój stół wigilijny. Wielu z chęcią spróbowałoby wyrobów z lokalu wielkiej gwiazdy, ale niestety, nie wszyscy będą mogli sobie na nie pozwolić. Ceny dosłownie przyprawiają o zawrót głowy.

Magda Gessler

Jak możemy wyczytać, za piernik czy sernik musimy zapłacić po 105 zł. Makowiec to wydatek rzędu aż 170 zł, a rolada sezamowo-chałwowa - 160 zł. Dla większych łasuchów znalazł się też tort piernikowy czy makowy, a każdy kosztuje po 300 zł! Warto wspomnieć, że są one "średnich" rozmiarów. Jak natomiast prezentują się ceny przy daniach słonych?

Za barszcz czerwony należy zapłacić 60 zł, pierogi z kapustą i grzybami - 48 zł, sałatkę jarzynową - 55 zł, bigos - 80 zł, a rybę po grecku - 85 zł. Nie wiemy jednak, za jaką gramaturę zostały wyznaczone te ceny. Jeżeli natomiast ktoś chciałby potrawami od Magdy Gessler zastawić cały stół wigilijny, wyjdzie nam całkiem pokaźna sumka. Podliczmy! Jeżeli zamówilibyśmy w "Słodki Słony": makowiec, piernik, sernik, pierogi, barszcz, rybę po grecku, bigos i sałatkę jarzynową oraz śledzia wyjdzie nam suma 773 zł. Łatwo jednak domyślić się, że porcje nadają się na kolację dla mniejszej rodziny, jeżeli natomiast odwiedzą nas krewni, zamówienie będziemy musieli zwiększyć dwukrotnie albo nawet trzykrotnie, a wtedy kwota może sięgnąć nawet kilku tysięcy!

Skusicie się na potrawy od Magdy Gessler?

Świąteczne menu w "Słodki Słony"

Magda Gessler