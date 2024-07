Domową uprawę pieczarek i boczniaków zaczyna się od zakupienia gotowego podłoża z zaszczepioną grzybnią (nitkowata ziemia z której wyrosną grzyby). Oba rodzaje grzybów lubią zaciemnione miejsca, więc najlepiej hodować je w piwnicy albo garażu.

Pieczarki to w 100 procentach jadalne grzyby, z których można ugotować zupę, sos lub zrobić farsz do pierogów. Podobnie boczniaki, stanowią smaczny dodatek do zapiekanek, mięs oraz naleśników.

Pieczarki w domu czy w ogrodzie?

Domowa uprawa pieczarek może trwać cały rok, o ile dysponuje się pomieszczeniem o stałej temperaturze pomiędzy 14 a 22 stopniami Celsjusza. Grzyby najlepiej rosną bez stałego dostępu do słońca, dlatego najlepiej zaszczepić je w zacienionym miejscu w ogrodzie (np. latem) lub garażu, piwnicy czy na strychu (np. w październiku i listopadzie).

Od czego zacząć domową uprawę pieczarek

W Internecie lub sklepie ogrodniczym można kupić gotowe podłoże do uprawy pieczarek pakowane w tekturowy karton. W skład zestawu do samodzielnej hodowli grzybów wchodzi:

podłoże zaszczepione grzybnią (nitkowate podłoże z którego będą wyrastać pieczarki),

woreczek ziemi do przykrycia grzybni, tak zwana „przykrywka”,

instrukcja hodowania pieczarek.

Z 10 kilogramowego opakowania można zebrać około 4-5 kilogramów pieczarek. Koszt takiego zestawu wynosi: 12-20 złotych.

Hodowla pieczarek w domu krok po kroku

Po zdjęciu folii ochronnej z dna kartonu, na podłoże grzybni kładzie się gazetę i nasącza ją wodą.

2 tygodnie później zdejmuje się gazetę i wysypuje na grzybnię „przykrywkę”.

Karton zamyka się na około 7-14 dni. Kiedy pojawią się na powierzchni pierwsze białe punkty, otwiera się pudło, aby pieczarki mogły „oddychać”.

Od tego momentu na zbiór pierwszych pieczarek czeka się maksymalnie 8 dni.

Jak długo rosną pieczarki?

Pieczarki są gotowe do zjedzenia po około 3-4 tygodniach od zaszczepienia. Jeden zestaw do wzrostu grzybów wystarcza na 4 miesięczną hodowlę.

Uprawa boczniaka w domu

Uprawa grzybów w domu nie musi się ograniczać tylko do pieczarek. Grzybnię boczniaka również można kupić na aukcjach internetowych lub w sklepie ogrodniczym. Najczęściej grzyby hoduje się na tzw. balotach (zbita słoma z zaszczepioną grzybnią). Idealne warunki do wzrostu boczniaków to 10-28 stopni Celsjusza w zaciemnionym miejscu, na przykład piwnicy lub cienistym miejscu w ogrodzie. Pierwsze kapelusze pojawią się po upływie około 6-8 tygodni. Za 16 kilogramowe opakowanie grzybni boczniaka zapłaci się od 18 do 22 złotych.