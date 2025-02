Księżna Kate i książę William tworzą jedno z lepiej rozpoznawalnych małżeństw na świecie. Oboje cieszą się ogromną sympatią w oczach opinii publicznej. Szczególnie ukochana następcy tronu jest na każdym kroku porównywana do nieżyjącej teściowej, księżnej Diany, która była nazywana "królową ludzkich serc". Nic więc dziwnego, że jej walka z chorobą wstrząsnęła światem. A jak całą sytuację zniósł jej mąż? Prawda dopiero teraz ujrzała światło dzienne.

Ubiegły rok przyniósł brytyjskiej rodzinie królewskiej trudne chwile. Księżna Kate i król Karol III zmagali się z nowotworem, co głęboko wstrząsnęło opinią publiczną z całego świata. Szczególnie odbiło się to na księciu Williamie. Jako następca tronu musiał nie tylko zmierzyć się z osobistą tragedią, ale również podtrzymywać na duchu swoich bliskich i zachować publiczny spokój.

Chociaż przyszły król starał się zachować zimną krew i sumiennie wypełniać swoje obowiązki, a jednocześnie wspierać najbliższych, bardzo przeżył całą sytuację. Jason Knauf, były sekretarz prasowy księcia i księżnej Walii, ujawnił, że William znalazł się w „najgorszym możliwym stanie” po usłyszeniu diagnozy żony i ojca. Informacja o chorobie Kate i Karola była dla niego druzgocąca. Był rozdarty między obowiązkami publicznymi a troską o rodzinę.

Wyobraź sobie, że jesteś księciem Williamem i w ciągu kilku tygodni dowiadujesz się, że zarówno twoja żona, jak i twój ojciec mają raka. Nie mogłem w to uwierzyć. To było okropne, absolutnie okropne. Był w najgorszym stanie, w jakim kiedykolwiek go widziałem

Knauf wspomina, że mimo tych dramatycznych wydarzeń książę William starał się zachować spokój i nie okazywać słabości. Jego priorytetem stało się wsparcie dla Kate i ich dzieci, aby nie odczuwały napięcia panującego w rodzinie. Szczególnie trudne było to jednak w momencie, zanim pociechy zostały poinformowane o problemach zdrowotnych mamy.

Na temat zdrowia króla Karola niewiele pojawia się nowych informacji. Co prawda nadal wypełnia on swoje obowiązki, jednak jak wiadomo, wciąż jest poddawany leczeniu. Księżna Kate z kolei kilka tygodni temu z dumą poinformowała, że ona zakończyła terapię, a choroba jest w remisji.

To ulga, że teraz jestem w remisji i nadal skupiam się na powrocie do zdrowia. Jak każdy, kto doświadczył diagnozy raka, wie, że potrzeba czasu, by przystosować się do nowej normalności. Jednak z niecierpliwością czekam na satysfakcjonujący rok

- przekazała.