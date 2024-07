Grzyby można trzymać w zamrażarce od 6 do 18 miesięcy. Przed mrożeniem grzyby najlepiej poddać obróbce cieplnej. Mrożonych grzybów nie musimy rozmrażać przed użyciem ich do przygotowania posiłku. Od razu możemy je gotować, dusić i smażyć.

Reklama

Czyszczenie grzybów

Zanim przejdziemy do krojenia i mrożenia grzybów, trzeba je oczyścić i sprawdzić czy nie są robaczywe. Nożem przycinamy trzonek (sprawdzając czy nadaje się on do obróbki), a przy użyciu pędzelka lub mokrej ściereczki czyścimy kapelusz grzyba.

Czy zawsze kroić grzyby?

Grzyby przed mrożeniem kroimy w zależności od tego jakie będzie ich przyszłe zastosowanie. Jeśli z borowików chcemy zrobić zupę grzybową lub sos grzybowy, od razu możemy pokroić je w plastry lub paski. Grzyby duże też powinny zostać podzielone. Mniejsze podgrzybki, rydze i prawdziwki zostawiamy w całości, a z maślaków przed zamrożeniem usuwamy śluzową skórkę z kapelusza.

Czy mrozimy grzyby surowe?

Borowiki, koźlaki czy maślaki możemy mrozić na surowo w zamrażarkach osiągających niskie temperatury (poniżej 15 stopni Celsjusza). Jeśli jednak planujemy przechowywanie ich w lodówko-zamrażarkach, grzybom przyda się wstępna obróbka. Przez 5 minut należy smażyć je na sklarowanym maśle, a potem odstawić do ostygnięcia.

Rydze i kurki (pieprznik jadalny), bez względu na to, czy będą mrożone w zamrażarkach czy lodówko-zamrażarkach, należy zblanszować (zanurzyć na kilkadziesiąt sekund we wrzątku a potem włożyć do zimnej wody), by nie nabrały gorzkiego smaku.

Zobacz także

Grzybobranie dopisało, brakuje Ci miejsca w zamrażarce? Pobierz Electro kody rabatowe i kup większą zamrażarkę.

Przed włożeniem do zamrażalnika

Gdy nasze grzyby są już gotowe, warto podzielić je według gatunku i przyszłego zastosowania. W tym celu używamy foliowych woreczków. Naklejamy na nie etykiety z takimi informacjami jak – data, gatunek, przeznaczenie.

Czas przechowywania grzybów

Grzyby w zamrażarce możemy trzymać do 6 miesięcy. Jeśli poddaliśmy je dodatkowo obróbce termicznej, mogą one tam zostać nawet trzy razy dłużej.