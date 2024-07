Toczeń trzewny to jedna z najbardziej dokuczliwych i złośliwych chorób. Należy on do chorób autoimmunologicznych i ma charakter przewlekły. Dotyka osób w różnym przedziale wiekowym, najczęściej od 16 do 55 roku życia.

Toczeń trzewny – czym jest?

Toczeń trzewny to inaczej toczeń rumieniowaty układowy. Jest to choroba autoimmunologiczna, czyli polega na tym, że układ odpornościowy na skutek patologii atakuje komórki organizmu. Prowadzi to w organizmie do stanu zapalnego. Kobiety częściej chorują na toczeń trzewny niż mężczyźni, a dolegliwość dotyka szczególnie osób w młodym wieku.

Leki, słońce i wirusy przyczynami tocznia trzewnego

Toczeń trzewny jest chorobą autoimmunologiczną. Oznacza to, że układ odpornościowy zamiast ochraniać organizm przed tą dolegliwością to sam zaczyna atakować zdrowe tkanki i komórki. Obecnie nie są znane przyczyny tocznia trzewnego. Najprawdopodobniej chorobę może wywołać zbyt silna ekspozycja na słońce, czy przewlekła infekcja wirusowa. Zażywanie zbyt długo leków np. przeciwarytmicznych, czy przyjmowanie doustnie tabletek antykoncepcyjnych także mogą być winne pojawieniu się tocznia trzewnego.

Inne czynniki powodujące toczeń rumieniowaty układowy

Inne przyczyny tocznia rumieniowatego układowego to czynniki uwarunkowane genetycznie, czynnik hormonalny, czynniki środowiskowe, czy zaburzenia immunologiczne.