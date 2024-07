Gotowane szparagi mogą być podawane jako samodzielne danie, ale doskonale sprawdzą się również jako dodatek do zapiekanek, makaronów lub sałatek. Należy kontrolować czas gotowania szparagów, ponieważ rozgotowane stają się łykowate i gorzkie.

Reklama

Chociaż szparagi można jeść na surowo, wiele osób uważa, że najlepiej smakują gotowane i polane masłem, które sprawia, że konsystencja warzyw jest jeszcze delikatniejsza i bardziej kremowa.

Białe, fioletowe czy zielone – jak wybrać dobre szparagi

Choć istnieją trzy główne rodzaje szparagów, w Polsce najpopularniejsze szparagi zielone i białe. Pierwsze mają wyrazistszy smak i nie trzeba ich obierać ze skórki. Białe szparagi są delikatniejsze, ale i bardziej włókniste, dlatego trzeba z nich obrać skórkę i wyciąć zdrewniałe części. Trzeci, mniej popularny rodzaj, który preferuje się we Francji i Hiszpanii, to fioletowe szparagi – choć są trudniej dostępne w Polsce, trud ich poszukiwań się opłaca. Mają słodki smak i bardzo intensywny zapach. Przyrządzane są podobnie jak białe – należy je obrać, dlatego decydując się na nie lub na odmianę białą, wybieraj grubsze sztuki. Świeże warzywo powinno mieć ściśnięte i zamknięte szczelnie główki oraz sprężyste łodygi. Dla pewności możesz potrzeć o siebie dwie łodygi – jeśli wydają charakterystyczne skrzypienie, są świeże.

Jak gotować szparagi?

Szparagi powinny być gotowane w wysokim naczyniu – najlepiej ustawić je pionowo, ponieważ ich główki są bardzo delikatne i po zamoczeniu bardzo szybko miękną.

Zobacz także

Umyte i oczyszczone szparagi zwiąż naturalnym sznurkiem, aby nie rozsypały się po garnku. Następnie je wstaw do garnka z niewielką ilością wody, lekko posól wodę, dodaj szczyptę cukru i gotuj.

Czas gotowania szparagów jest zależy od ich grubości i rodzaju:

zielone szparagi gotuje się około 10 minut,

białe i fioletowe szparagi gotuje się około 15 minut.

Najlepiej jednak cały czas kontrolować ich miękkość za pomocą widelca. Nie gotuj ich zbyt długo, ponieważ staną się włókniste, niesmaczne i stracą kolor. Dobrze ugotowane szparagi są jędrne i chrupkie.

Jak jeść gotowane szparagi

Gotowane szparagi mogą być podawane jako samodzielne danie – z dodatkiem sosów:

beszamelowego – z masła, mąki i mleka,

– z masła, mąki i mleka, maślanego – z masła, mąki i żółtek,

– z masła, mąki i żółtek, holenderskiego – przygotowywanego na bazie żółtek i masła.

Bardzo dobrze komponują się z jajecznymi potrawami jako dodatek do omletów lub jajecznicy. Również tarta z gotowanymi szparagami nabierze zupełnie nowego i oryginalnego smaku. Łącząc szparagi z makaronem, pamiętaj o tym, by dobrać pasujący do nich sos – oprócz wymienionych wyżej, wybieraj raczej jasne sosy.

Gotowane białe szparagi z masłem migdałowym

Składniki

2 pęczki białych szparagów,

200 gramów masła śmietankowego,

oscypek,

sól,

sok z połówki cytryny,

garść przypieczonych migdałów,

łyżka cukru.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

1. W głębokim garnku zagotuj wodę z płaską łyżką cukru i odrobiną soli. Dodaj łyżkę masła, a gdy się rozpuści włóż do garnka obrane i umyte szparagi.

2. Gotuj szparagi 5 minut, następnie przełóż na patelnię. Dodaj 180 gramów masła i gdy się rozpuści dopilnuj, by ze wszystkim stron pokryło szparagi.

3. Prażone migdały wsyp do blendera i miksuj dopóki nie zrobi się z nich masa – na początku będą sypkie i suche, ale z czasem zaczną wydzielać tłuszcz, który zapewni kremową konsystencję.

4. Polej szparagi masłem migdałowym, a następnie zetrzyj na wierzch cienkie paski oscypka.

Gotowane szparagi z szynką w sosie holenderskim

Składniki:

2 pęczki szparagów,

4 plastry szynki gotowanej,

1 jajko,

połówka cytryny,

przyprawy: sól, pieprz,

2 łyżki zimnego masła,

szklanka sklarowanego masła,

10 dekagramów twardego oscypka lub innego słonego sera.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Zmiksuj jajko, sok z cytryny i przyprawy – stopniowo dodawaj sklarowane masło.

2. Szparagi zblanszuj 4 minuty w osolonej wodzie ze szczyptą cukru, po czym odsącz.

3. W naczyniu żaroodpornym ułóż pokrojony na plasterki ser.

4. Smaż szparagi z obu stron na maśle.

5. Na tym samym maśle usmaż plastry szynki.

6. Na pokrojony ser w naczyniu żaroodpornym połóż szparagi i szynkę, zalej przygotowanym na początku sosem holenderskim.

7. Zapiekaj 5 minut w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku.

Smacznego!

Reklama