Do gotowania białych szparagów nie używamy soli. Trzymamy je we wrzątku do 15 minut, ich zieloną odmianę natomiast jedynie maksymalnie 10 minut. Zawsze dbajmy o to, aby delikatne główki szparagów znajdowały się ponad powierzchnią wody i jedynie miękły pod działaniem pary.

Szparagi: gotowane, smażone, pieczone lub grillowane

Szparagi można przyrządzić, gotując w wodzie, na parze, upiec w folii aluminiowej lub specjalnym woreczku w piekarniku, zapiekać z serem i wędliną, grillować przez kilka minut, suszyć do spożycia poza sezonem bądź też podawać na surowo (młode i cienkie). Smakosze przygotowują zielone szparagi, smażąc je na tłuszczu, który zatrzymuje ich smak, a nie tak jak w trakcie gotowania uwalnia się do wody. Najpopularniejszym sposobem obróbki tych niskokalorycznych, lekkostrawnych warzyw o działaniu przeciwreumatycznym jest gotowanie. Szparagów raczej nie przechowujemy, tylko przygotowujemy od razu. Jeśli już muszą poleżeć w lodówce, najlepiej owinąć je od razu w wilgotną ściereczkę i trzymać tak maksymalnie 3 dni.

Gotowanie szparagów

Jeżeli nie wyobrażamy sobie wiosny bez szparagów i często goszczą one na naszych stołach, warto zakupić specjalny garnek, wysoki, wąski, do wlania około 3 cm wrzątku, z sitkiem w środku, dzięki czemu łatwiej będzie wyjąć je z wody. Najważniejsze, aby nie gotować szparagów w aluminiowym garnku ani też ich nie kłaść - wówczas bowiem delikatne główki najszybciej się rozgotują. Najlepiej jest gotować je związane niebarwiącym sznurkiem na stojąco, aby główki wystawały z wody i jedynie zmiękły pod wpływem pary wodnej.

Wodę lekko solimy (sól ponoć szkodzi białym szparagom), dodajemy szczyptę cukru, ewentualnie łyżkę masła, soku z cytryny, trochę mleka i gotujemy pod przykryciem na średnim ogniu. Zielonym szparagom wystarczy 10 minut, białym i fioletowym potrzeba około kwadransa od zagotowania wody, zależnie od grubości. Trzeba sprawdzać ich miękkość widelcem, aby nie przegotować i w efekcie nie spowodować ich rozpadu. Gotowanie na parze jest znacznie krótsze (3-4 minuty w przypadku odmiany zielonej) i nadają się do tego również pokrojone warzywa. Przed podaniem należy dokładnie odsączyć szparagi. W razie potrzeby można je odgrzać na parze, w garnku lub na patelni. Idealnie nadają się także do mrożenia: obrane od razu pojedynczo wkładamy bez blanszowania do zamrażalnika, a przygotowujemy je do spożycia, wkładając od razu na wrzątek bez rozmrażania.

