Już jutro, 26 stycznia odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak, który założył słynną fundację charytatywną już ponad trzy dekady temu, jak co roku może liczyć na wsparcie zarówno „zwykłych” obywateli, jak i osób publicznych – sportowców, artystów, a także celebrytów. W sieci możemy znaleźć licytacje m.in. Macieja Musiała czy Joanny Racewicz. Do wspierania WOŚP przyłączyła się także Magda Gessler. Restauratorka znana z „Kuchennych rewolucji”, „MasterChef” i od niedawna również nowego formatu „Magda gotuje Internet”. Licytujący mają rzadką okazję spotkać się z właścicielką słynnych już restauracji i ugotować pod jej okiem jedno z popisowych, tradycyjnych dań. Później zwycięzca będzie mógł zasiąść razem z Gessler do kolacji. Brzmi apetycznie?

Wspólne gotowanie i kolacja z Magdą Gessler w ramach licytacji WOŚP

Fani Magdy Gessler mają wyjątkową okazję, by spędzić dzień z gwiazdą „Kuchennych rewolucji”. Oczywiście mamy nadzieję, że atmosfera podczas spotkania będzie znacznie lepsza niż ta, którą możemy często poczuć w słynnym już programie restauratorki. Prowadząca i jurorka formatów kulinarnych dołączyła się do 33. Finału WOŚP ze swoją licytacją. Zwycięzca będzie mógł pod jej okiem ugotować tradycyjny polski rosół. Nad przygotowaniem dania czuwać będzie również szef kuchni Robert Koczwara.

Przepis na tę słynną zupę fan lub fanka otrzyma od samej Magdy Gessler. To jeszcze nie wszystko. Po kursie gotowania zwycięzca licytacji będzie mógł wybrać się ze swoimi kulinarnymi mentorami do krakowskiej restauracji Szara Gęś na wspólną kolację z Gessler i Koczwarą.

Ty wcielisz się w rolę ucznia, Magda Gessler wraz z szefem kuchni, Robertem Koczwarą – w rolę kulinarnych mentorów. Przepis na idealny bulion otrzymasz z rąk własnych królowej, rozpisany i rozrysowany tak, aby jak najbardziej obrazowo pokazać ci każdy krok. Po wspólnym gotowaniu czeka was kolacja w Szarej Gęsi, na której ocenicie wasze kulinarne poczynania – czytamy na aukcji.

Link do licytacji znajdziecie tutaj. Ale to nie koniec. Bo najwięksi miłośnicy gwiazdy TVN, prowadzącej „Kuchenne rewolucje” mają możliwość wyjścia na… randkę z Magdą Gessler.

Magda Gessler zaprasza na randkę wraz z Jessiką Mercedes dla WOŚP

Jessica Mercedes i Magda Gessler połączyły siły i zapraszają fanów na randkę. Licytujący mogą spotkać się z influencerką modową oraz restauratorką na kolację U Fukiera, kultowym lokalu gastronomicznym gwiazdy „Kuchennych rewolucji”. W menu znajduje się m.in. kaczka i barszcz. Gessler zajmie się przygotowaniem dań, natomiast Mercedes pomoże wybrać stylizację.

Wygląda na to, że zwycięzcy licytacji czeka niezapomniany wieczór. Link do aukcji WOŚP znajdziecie tutaj. Jak co roku mnóstwo gwiazd wspiera inicjatywę fundacji charytatywnej Jerzego Owsiaka. Duży rozgłos zdobył także Maciej Musiał i jego akcja dla WOŚP. Jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia obiecał wysprzątać dom fanowi lub fance, którzy wpłacą najwięcej.

