Szparagi z boczkiem, w szynce i z kurczakiem – przepisy kulinarne na obiad ze szparagami

Dania ze szparagami to świetny pomysł na kulinarną inaugurację lata. Sezon na szparagi zaczyna się w połowie maja i kończy pod koniec czerwca. Jest to czas na to, aby wypróbować szparagi w różnych wariantach, np. jako danie obiadowe z kurczakiem, boczkiem albo szynką.