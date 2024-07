Szparagi zielone z patelni to idealny pomysł na szybki, a przy tym bardzo smaczny posiłek. Najszybciej poddają się obróbce termicznej zielone szparagi, które też nie wymagają dodatkowego obierania ze skórki. Mogą być podawane samodzielnie lub z dodatkami np. serem lub sosem.

Sezon na szparagi zaczyna się w kwietniu i trwa do czerwca – to najlepszy moment na to, by kupić świeże warzywo.

Przygotowanie zielonych szparagów do smażenia

Zielone szparagi, w przeciwieństwie do białych i fioletowych, nie mają skórki, którą trzeba obrać. Wystarczy więc je umyć i oderwać lub odkroić zdrewniałe końcówki. Przed smażeniem lepiej też je osuszyć, ponieważ woda skapująca z łodyg prosto na gorący tłuszcz może zacząć pryskać i boleśnie poparzyć. Szparagi można połamać lub pokroić na mniejsze kawałki, zwłaszcza gdy patelnia jest niewielka.

Jakie dodatki pasują do smażonych zielonych szparagów?

Smażone szparagi mogą być posypane serem – najlepiej startym parmezanem, ale wielbiciele ciągnących się przysmaków mogą go śmiało zastąpić np. goudą lub serem edamskim, które także dobrze się topią pod wpływem temperatury. Szparagi z patelni można również polać sosem, tak jak robi się to z gotowanymi szparagami. Najpopularniejsze są sosy beszamelowy, serowy, holenderski i maślany.

3 szybkie przepisy na szparagi z patelni

Proste zielone szparagi z patelni z dodatkiem masła

Składniki:

1 pęczek zielonych szparagów,

2 łyżki oliwy z oliwek,

2 łyżki masła śmietankowego,

przyprawy: czarny pieprz, biały pieprz, sól

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

1. Po umyciu i oczyszczeniu szparagów i przełóż do głębokiej patelni z rozgrzaną oliwą z oliwek. Jeśli się nie mieszczą, możesz je przełamać na pół.

2. Smaż około 8-10 minut, po czym dodaj dwie łyżki masła.

3. Dodaj świeżo zmielony biały i czarny pieprz, posól.

4. Smaż jeszcze 3 minuty.

Szybkie zielone szparagi na patelnię z parmezanem

Składniki:

1 pęczek zielonych szparagów,

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 łyżka soku z cytryny,

1 łyżka startego parmezanu,

przyprawy: czarny pieprz, sól.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

1. Nalej oliwę z oliwek na patelnię. Na rozgrzaną połóż delikatnie oczyszczone i osuszone zielone szparagi.

2. Smaż 3-4 minuty, aż szparagi odparują i odrobinę zwiędną, ale nie dopuść do tego, by straciły kolor. Cały czas je mieszaj.

3. Usmażone szparagi przełóż na talerz, skrop sokiem z cytryny i posyp świeżo zmielonym pieprzem, solą oraz startym parmezanem.

Szparagi z patelni grillowej

Składniki:

1 pęczek szparagów,

2-3 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka soku z cytryny,

przyprawy: sól, czarny pieprz.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej patelnię grillową.

2. Oczyszczone szparagi posmaruj oliwą z oliwek i posyp solą.

3. Grilluj szparagi około 10 minut – powinny mieć charakterystyczne ślady po patelni, ale jednocześnie zachować jędrność i zielony kolor.

4. Przełóż na talerz i skrop sokiem z cytryny.

5. Dopraw przyprawami i posyp startym serem.

Smacznego!

