Słowo „szałwia” pochodzi od łacińskiego „salvus”, czyli „zdrowie”. Jak sama nazwa wskazuje, zioło to ma wiele właściwości leczniczych. Pomaga między innymi na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, leczy stany zapalne i poprawia wygląd włosów.

Reklama

1. Szałwia pomaga na problemy gastryczne

Napary z szałwii pomagają na biegunki, nudności, bóle brzucha i wzdęcia. Szałwia działa rozkurczowo i stymuluje wydzielanie kwasu żołądkowego. Napary można pić po każdym posiłku. Odrobinę świeżej lub suszonej szałwii można też dodawać do potraw jako przyprawę.

2. Szałwia korzystnie wpływa na pracę mózgu

Zawarte w szałwii olejki eteryczne wspomagają pamięć i koncentrację. Szałwia wykazuje też lekkie działanie antydepresyjne. W czasie wzmożonej aktywności umysłowej można pić herbatkę z szałwii 3 razy dziennie. Można też 3-5 kropli olejku z szałwii dolać do wody w kominku zapachowym.

3. Szałwia łagodzi stany zapalne skóry

Olejki lotne zawarte szałwii mają właściwości bakteriobójcze. Przemywanie twarzy naparem z szałwii lub smarowanie jej olejkiem rozcieńczonym wodą (2 krople olejku na łyżkę wody) załagodzi objawy trądziku i przyspieszy gojenie się ran.

4. Szałwia pomaga na choroby jamy ustnej i gardła

Właściwości antyseptyczne szałwii lekarskiej sprawiają, że pomaga na choroby zapalne jamy ustnej i gardła. Do płukania gardła stosuje się napar z szałwii albo 5 kropli olejku na pół szklanki wody. Gardło i jamę ustną należy płukać 3-5 razy dziennie w zależności od tego, jak poważny jest stan zapalny.

Zobacz także

5. Szałwia leczy łupież

Płukanki z szałwii leczą łupież i wzmacniają włosy. Szałwia zabija grzyby powodujące łupież i zmniejsza produkcję łoju, co ma znaczenie także dla osób, których włosy przetłuszczają się. Płukankę można sporządzić tak jak napar, trzeba tylko zastosować potrójną porcję szałwii. W 250 ml wody należy zaparzyć 3 torebki. Włosy przed myciem trzeba wypłukać w szałwii i po 20-30 minutach umyć głowę szamponem.

Możliwe skutki uboczne i przeciwwskazania do stosowania szałwii

Regularne stosowanie szałwii, dłużej niż przez 2 tygodnie, może wywołać objawy uboczne takie jak: nudności i wymioty, skurcze, otępienie, przyspieszona praca serca, drażliwość i drgawki.

Szałwii nie powinny stosować kobiety w ciąży, ponieważ może ona spowodować poronienie. Szałwia nie jest też wskazana dla kobiet karmiących piersią, gdyż może zatrzymać laktację.

Szałwia może wchodzić w interakcje z lekami uspokajającymi: benzodiazepinami i barbituranami. Dlatego osoby, które zażywają takie leki, powinny zrezygnować z szałwii lub stosować ją po konsultacji z lekarzem. Również osoby, które cierpią na choroby układu pokarmowego, krwionośnego lub nerwowego, powinny omówić z lekarzem zamiar stosowania szałwii.

W jakiej postaci można kupić szałwię lekarską?

Szałwię lekarską najłatwiej jest kupić w postaci herbatki w torebkach do zaparzenia. Opakowanie zawierające 30 torebek kosztuje ok. 3-4 zł. W sklepach zielarskich można dostać też susz z liści szałwii, 100 g kosztuje ok. 20 zł. Od 17 do 25 zł zapłacimy natomiast za 10 ml olejku z szałwii lekarskiej.

Reklama