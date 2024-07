Nazwa tej rośliny nie jest przypadkowa, ponieważ szałwia lekarska faktycznie leczy nadmierną potliwość oraz zapalenia w obrębie jamy ustnej i gardła. Ponadto ma zastosowanie w leczeniu niestrawności oraz bolesnych miesiączek.

Ziołowe odkażanie szałwią lekarską

Szałwia właściwości lecznicze zawdzięcza zawartości flawonoidów, garbników i witamin C oraz A. Płukankę przyrządzoną z szałwii lekarskiej wykorzystuje się zarówno do przemywania skóry zmienionej chorobowo, jak i do płukania jamy ustnej i gardła w stanach zapalnych. Napar odkaża i polepsza gojenie. Sprawdzi się w anginie, ropnym zapaleniu dziąseł czy w leczeniu pleśniawek.

Zastosowanie szałwii w leczeniu nadpotliwości

Problem nadmiernego pocenia można rozwiązać dzięki piciu naparu z szałwii lekarskiej. Napar przygotowuje się z 1 lub 2 gramów (około 1 łyżki) suszonego zioła i szklanki wrzątku. Po zalaniu wrzącą wodą szałwię należy zaparzać pod przykryciem przez kwadrans, odcedzić i pić. Aby leczenie było skuteczne, herbatkę przyrządzoną w ten sposób wystarczy pić raz na 2-3 dni. Pierwsze efekty uzyskuje się już po kilku (2-3) godzinach od pierwszej szklanki naparu z szałwii i utrzymują się one przez około 3 dni.

Napar z szałwii leczy niestrawność

Szałwia zastosowanie znajduje również w leczeniu objawów niestrawności i ich zapobieganiu. Herbata z szałwii lekarskiej zapobiega nadmiernej fermentacji, dzięki czemu nie powstają gazy powodujące wzdęcia i bóle brzucha, ponadto działa rozkurczowo. Poprawia trawienie poprzez zwiększenie wydzielania kwasu solnego w żołądku i żółci w wątrobie. Aby kuracja była skuteczna, napar z szałwii lekarskiej należy pić po posiłku.

Leczenie menopauzy szałwią

Dzięki zawartości fitoestrogenów szałwia właściwości lecznicze przejawia także w przypadku menopauzy. Napar z tej rośliny ogranicza drażliwość, poprawia humor, ale łagodzi też dolegliwości fizyczne. Regularne picie herbatki z szałwii pozwoli zredukować problem uderzeń gorąca i wyeliminować nocne poty. Napar z tego ziela mogą stosować też kobiety borykające się z bolesnymi i zbyt skąpymi miesiączkami.

