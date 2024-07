Swingowanie polega na uprawianiu przez parę seksu z innymi osobami. Może to być sposób na zrealizowanie wspólnych fantazji seksualnych lub przełamanie rutyny w związku. Niestety swingowanie często kończy się poważnym kryzysem emocjonalnym jednego z partnerów lub ich obojga. Może także prowadzić do rozstania.

Potrzeba swingowania często pojawia się u par z długim stażem, które są ze sobą przede wszystkim z przyzwyczajenia.

Na czym polega swingowanie

Swingowanie to rodzaj praktyki seksualnej, która polega na umawianiu się par z innymi parami lub osobami w celu uprawiania seksu. Chętni na tego typu przygody często poznają się i spotykają w specjalnych klubach. Nawiązują ze sobą kontakt także przez internet, za pośrednictwem portali społecznościowych i „branżowych” (zrzeszających amatorów swingowania) oraz serwisów randkowych. Najważniejszą zasadą angażowania się w tego typu aktywność seksualną jest całkowita akceptacja faktu, że życiowy partner uprawia seks z inną osobą. Swingowanie może mieć charakter seksu uprawianego przez dwie osoby albo seksu grupowego.

Dlaczego pary decydują się na swingowanie

Swingowanie to dla wielu par sposób na realizację swoich fantazji seksualnych. Seks z innymi partnerami może być też sposobem na swego rodzaju poszerzenie związku. Jest to możliwe, kiedy obie osoby odkryją, że są poliamoryczne i zechcą nawiązać bliskie relacje z kimś jeszcze. Wiele par traktuje też swingowanie jako sposób na przełamanie nudy i rutyny w swoim związku. W tym przypadku jednak takie eksperymentowanie może okazać się destrukcyjne dla związku.

Możliwe konsekwencje swingowania

Jeżeli jedna z osób tworzących parę proponuje drugiej swingowanie dlatego, że odczuwa nudę w związku, druga osoba często godzi się na to, aby ratować związek, mimo, że nie znajduje w tym przyjemności. Nie jest to jednak dojrzała motywacja. W takim przypadku u osoby uległej może pojawić się zazdrość o to, że partner dobrze czuje się z kimś innym, że odczuwa podniecenie przy innej osobie i że dostaje od niej coś, czego nie był w stanie zapewnić mu stały partner. W takiej sytuacji często wkrada się poczucie bycia niepotrzebnym i zaniedbywanym. Trudno też samemu czerpać przyjemność z seksu z kimś innym. Swingowanie na siłę, bez przekonania nie jest dobrym pomysłem. Często wiąże się też z poważną rozmową na temat przyszłości związku, rozstania lub odbudowania związku, np. z pomocą psychoterapeuty.

Seks jest doświadczeniem, któremu towarzyszą najczęściej silne emocje. Nie każdy potrafi oddzielić je od miłości. Z tego względu swingowanie może stać się początkiem głębszego uczucia, a zarazem końcem dotychczasowego związku. Nawet jeśli uczucie, które zrodzi się podczas seksu, okaże się tylko przelotną fascynacją, związku może nie udać się już odbudować.

