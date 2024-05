Kornelia i Marek Różańscy to para, której widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kibicowali od początku emisji ostatniej edycji show. Teraz zakochani umacniają swoją relację i na każdym kroku udowadniają, że poznanie miłości życia w telewizyjnym show jest możliwe. Teraz Kornelia ze "ŚOPW" zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, a fani zapytali ją o kryzys. Czy między nią i Markiem wszystko w porządku?

Kornelia i Marek ze "ŚOPW" mieli kryzys? Wszystko jasne

Kornelia i Marek to jedyna para z ostatniej edycji ślubnego show TVN, której udało się zbudować trwałą relację - nic więc dziwnego, że widzowie bacznie śledzą ich losy. Niedawno Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" relacjonowali zagraniczne wakacje, a teraz para wróciła do codziennych obowiązków. Mimo to, Kornelia Różańska znalazła czas, by odpowiedzieć na pytania fanów.

Jeden z wątków, do którego uczestniczka "ŚOPW" odniosła się na InstaStories, dotyczył kryzysu w związku. Faktycznie razem z Markiem go przechodzili?

Czy mieliście jakieś kryzysy? Przerwy? Myśli, że jednak to nie to? - zapytali fani.

Nie było czegoś takiego - odpowiedziała Kornelia.

Instagram @kornelia.m

Co więcej, Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawiła też, że ... wraz z Markiem planują wziąć ślub kościelny. Przypomnijmy, że na taki krok zdecydowały się też inne pary z hitu TVN, m.in. Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik.

Wobec tak poważnych planów, nie dziwi inne pytanie, które fani zadali Kornelii: poprosili ją o podanie recepty na udany związek.

Zdradzisz przepis na udany związek? - zapytali internauci.

Nie ma jednego przepisu, po prostu dwie osoby muszą chcieć, próbować i się nie zamykać, a reszta sama się układa - odpowiedziała Kornelia ze ''ŚOPW''.

Instagram @kornelia.m

A Wy, śledzicie losy Kornelii i Marka Różańskich? My nie możemy doczekać się już wieści o ich drugim ślubie!

