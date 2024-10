30 lipca bieżącego roku na kanale "W związku" pojawił się wywiad, w którym wzięli udział Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Małżonkowie w rozmowie z Pauliną Koziejowską i Maciejem Orłosią szczerze opowiedzieli o swoim związku. Para już wtedy nie ukrywała, że ma za sobą kryzys. Co jeszcze wyznali?

Tak wygląda ostatni wywiad Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża. Te słowa dają do myślenia

Agnieszka Kaczorowska i jej ukochany Maciej Pela przez lata uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Para zaledwie po czterech miesiącach związku postanowiła się zaręczyć, a niedługo później wzięła ślub. Ich bajkowa uroczystość odbyła się w Toskanii w 2018 roku i kilka dni temu Agnieszka i Maciej świętowaliby szóstą rocznicę. Jak ustalił portal "Pudelek", małżonkowie postanowili się niespodziewanie rozstać! Informacje miała potwierdzić osoba z bliskiego otoczenia pary.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela do tej pory nie dodali oświadczenia w tej sprawie, jednak wszystko wskazuje na to, że doniesienia te są prawdziwe. Agnieszka Kaczorowska usunęła ze swojego profilu na Instagramie nie tylko opis "wife", czyli "żona", ale również z jej profilu zniknęły niektóre zdjęcia z Maćkiem. Para zaczęła również udostępniać na swoich Instagramach wymowne publikacje. Na profilu męża Kaczorowskiej pojawiły się słowa: "Co jeśli wszystko, co mówią, to kłamstwo?", natomiast Agnieszka dodała wideo, z córeczkami - Gabrysią i Emilką i napisała, że dziewczynki są dla niej wszystkim.

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż jeszcze pod koniec lipca wzięli udział w wywiadzie prowadzonym przez Paulinę Koziejowską i Macieja Orłosia, gdzie mówili o swoim związku. Para poruszała m.in. temat "sekretu udanego związku", a także opowiedziała o kryzysach. Maciej wyznał wówczas, że największy kryzys mieli po tym jak na świat przyszły ich córeczki.

Wtedy mną tąpnęło i siadłem psychicznie(...) I wtedy pojawił się kryzys, taki mój prywatny kryzys - powiedział Pela.

Maciej stwierdził, że poczuł się, że spadł na dalszy plan i jest "w cieniu".

Jednocześnie brakowało mi tej sprawczości w takim wieku produktywnym tak naprawdę i ta amplituda uczuć była tak ogromna, że wtedy mną tąpnęło i siadłem psychicznie. (….) Poczułem, że jestem w cieniu, bo mimo że organizuję całe nasze życie w taki sposób, żeby Aga mogła pracować to i tak nie byłem w stanie tego docenić i uważałem w ogóle, że ja jestem na drugiem miejscu, jestem w cieniu. - wyznał tancerz.

Spodziewaliście się, takiego wyznania?

