Zdrada jest poważnym kryzysem w związku i po prostu intencjonalnym, świadomym czynem jednego ze współmałżonków. Nieważne, czy zostałeś zdradzony, czy to właśnie ty zdradzasz – konsekwencje tego zachowania dotkną ciebie i twojego partnera na równi. A może uda się przejść przez ten kryzys w małżeństwie bez szwanku?

Klasyczny „skok w bok”

Zdrada może być fizyczna (wtedy dochodzi do kontaktu na tle seksualnym z osobą spoza małżeństwa), ale i emocjonalna (fantazjowanie o innej osobie, flirtowanie z nią bądź składanie dwuznacznych propozycji). Nie ukrywajmy, kobiety rzadziej zdradzają i jednocześnie są bardziej wyczulone na zdradę męża, ale pamiętajmy też, że one same również ulegają pokusie „skoku w bok”. Dlaczego osoby będące w stałym związku decydują się na zdradę? Odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w samym małżeństwie – nuda, rutyna, brak porozumienia, zobojętnienie wobec małżonka czy inne kryzysy małżeńskie. Poszukajmy powodów również w samych małżonkach – eksperymentowanie, chęć nowych doznać, działanie na zasadzie „zakazanego owocu” czy niedojrzałość emocjonalna jednego z małżonków. Często mówi się, że brak miłości to główny czynnik, który wzmaga występowanie zdrady w związku. Co zaskakujące – pojedyncze akty zdrady występują nawet w bardzo kochających się małżeństwach i mają bardziej charakter impulsywnego i mało przemyślanego czynu. Nie oznaczają braku uczucia.

Kto zdradza, ten płaci – konsekwencje zdrady

Najważniejszymi konsekwencjami zdrady w małżeństwie jest utrata zaufania, niechęć do zdradzającego partnera, smutek i żal zdradzonej osoby, a nawet chęć zakończenia związku. Jest to bardzo ciężki kryzys, wprowadzający dezorganizację codziennego życia i weryfikację stabilnych zasad w małżeństwie. Pamiętacie scenę z filmu, jak zapłakana żona wyrzuca przez okno rzeczy męża, ponieważ chwilę wcześniej odkryła jego zdradę? Lub inny kadr, przedstawiający mężczyznę w barze, który upija się, ponieważ jego partnerka „przyprawiła mu rogi”? Mimo, że to tylko fabuła filmowa, jednak zawiera prawdziwe emocje towarzyszące zdradzie – rozpacz, smutek, rozżalenie, zniechęcenie, a w konsekwencji wrogie i agresywne zachowania i silną chęć zakończenia związku.

Związek po zdradzie

Związek po zdradzie można porównać do tonącego statku na morzu. Albo załoga podejmuje wspólną akcję i stara się utrzymać swoją łajbę na powierzchni wody, albo każdy wyskakuje jak najszybciej do morza, myśląc tylko o sobie i o swoim przetrwaniu. Podobnie sprawa wygląda podczas kryzysu – albo małżonkowie wyjaśnią sobie przyczyny swojego zachowania, wybaczą zdradę i postarają się utrzymać nadal małżeństwo, albo podejmują decyzję, że się rozstają i każdy odchodzi w swoją stronę. Pamiętajmy, że statek, który za chwilę może utonąć ma na swoim pokładzie różne skarby – przywiązanie, oddanie, wspomnienia, historię miłości czy pozostałości dobrych uczuć i emocji sprzed kryzysu, o które warto zawalczyć. Sztorm na morzu jest przejściowy, a statek zbyt cenny, aby tak szybko go opuszczać.