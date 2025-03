Lech Wałęsa i Danuta Wałęsa są małżeństwem od ponad 55 lat. Przez lata wspólnie pokonywali liczne trudności, związane zarówno z polityczną działalnością Wałęsy, jak i życiem prywatnym. Pomimo długiego stażu małżeńskiego, relacja pary przeżywa obecnie poważny kryzys.

Lech Wałęsa w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że w ich relacji nie układa się najlepiej. Małżeństwo Wałęsów przetrwało wiele burz, w tym intensywny okres działalności politycznej Lecha Wałęsy, gdy pełnił funkcję prezydenta RP. Danuta Wałęsa przez lata poświęcała się rodzinie, wspierając męża w jego misji politycznej. Pomimo trudnych chwil, para zawsze pozostawała razem, co czyniło ich związkiem podziwianym przez wielu Polaków.

Po ponad 50 latach wspólnego życia Wałęsa otwarcie mówi, że małżonkowie mają siebie dość. Ta szczera wypowiedź odbiła się szerokim echem w mediach.

Mamy siebie dość. Nie jest tak, jak kiedyś. Do 50-tki było dobrze, potem gorzej

Mamy siebie dość. Nie jest tak, jak kiedyś. Do 50-tki było dobrze, potem gorzej

Okazuje się, że małżeństwo Wałęsów nie obchodzi już nawet rocznic ślubu:

Nie, do 50-tki były różne rzeczy, potem nie. To już nie tak, jak było kiedyś.

Nie, do 50-tki były różne rzeczy, potem nie. To już nie tak, jak było kiedyś.

Danuta Wałęsa wielokrotnie podkreślała w swoich publicznych wypowiedziach, jak dużym poświęceniem było dla niej życie u boku męża w czasie jego politycznej kariery. W jej książce „Marzenia i tajemnice” również pojawiały się wątki dotyczące trudności w relacji z mężem.

My faktycznie od 1980 r. nie rozmawialiśmy ze sobą o swoich pragnieniach (...) w jednej rodzinie powstały dwa światy

My faktycznie od 1980 r. nie rozmawialiśmy ze sobą o swoich pragnieniach (...) w jednej rodzinie powstały dwa światy

Żona byłego prezydenta nie szczędziła też gorzkich słów, opisując jej małżeństwo, co nie do końca podobało się Lechowi Wałęsie.

Takim prawdziwym małżeństwem byliśmy przez 11 lat. Do sierpnia 1980 r. Był mąż i ojciec, ale już nie ten sam. Rodzina była tylko obok niego. Dzieci były, bo były. Mąż związał się z opozycją, wolnymi związkami pod koniec lat 70. To nie była nasza wspólna decyzja. To była jego wola. O niczym mnie nie informował

przyznała Danuta Wałęsa w rozmowie dla miesięcznika 'Focus'