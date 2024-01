Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat tworzą udany związek. Prowadząca „Dzień dobry TVN” i lider zespołu Zakopower nie ukrywają jednak, że mają wybuchowe charaktery, co bywa przyczyną żywiołowych dyskusji, a nawet kłótni. Od czasu do czasu w mediach możemy natknąć się na plotki o kryzysie w ich relacji. Co na to gwiazdy?

Niedawno Sebastian Karpiel-Bułecka udzielił wywiadu w programie „Trójkąt”. Wokalista przyznał, że roztrząsanie kondycji jego małżeństwa w mediach zaczyna go męczyć i wolałby być bardziej anonimowy. Dodał, że nie zawsze ma tyle siły, by się dystansować od plotek.

W rozmowie lider Zakopower przyznał, że w jego związku dochodzi do kłótni – jak w każdej relacji. Konflikty jednak traktuje jako naturalną część relacji międzyludzkich, a nie znak, że jego małżeństwo się kończy. Jednak ma świadomość, że w dobie mediów społecznościowych zainteresowanie wokół życia prywatnego gwiazd znacznie wzrosło.

Co ciekawe, na koniec Sebastian Karpiel-Bułecka wspomniał o swojej byłej partnerce. Wokalista zdradził, że on i Kayah mają obecnie dobre relacje i darzą się sympatią. Najwyraźniej oboje utrzymują kontakt po rozstaniu. Muzyk dodał jednak, że nie zamierza wchodzić w szczegóły, opowiadając o prywatnych sprawach.

My mamy bardzo dobre relacje. Jak się widzimy, to się lubimy. Normalnie ze sobą rozmawiamy. Nigdy nie dzieliłem się życiem prywatnym, bo uważałem, że to nie ma do końca sensu. Co byś nie powiedział, z czego byś się nie zwierzył, to i tak za chwilę będzie miało swoje życie. Dowiesz się takich rzeczy niestworzonych, że nie ma sensu za dużo opowiadać o sobie. Poza tym to też jest fajne, jak jest w człowieku jakaś tajemnica

– podsumował gwiazdor.