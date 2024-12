Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, w szczerym wywiadzie wyjawił szczegóły początku ich relacji. Jak się okazuje, ich związek narodził się w wyjątkowo kontrowersyjnych okolicznościach – oboje zdradzili swoich ówczesnych partnerów. Pela nie ukrywa, że dziś podjąłby inne decyzje i uważa tamte działania za niewłaściwe. Tancerz kolejnym wywiadem wbił przysłowiowy kij w mrowisko?

Maciej Pela, goszcząc w programie "Matcha Talks Love First" prowadzonym przez Julię Izmalkową, zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie. W rozmowie zdradził, że jego relacja z Agnieszką Kaczorowską rozpoczęła się w trudnych i skomplikowanych okolicznościach. Jak przyznał tancerz, kiedy spotkali się z Agnieszką, oboje byli w stałych związkach. „Oboje mieliśmy partnerów” – powiedział otwarcie w wywiadzie. To wyznanie szybko stało się jednym z najbardziej komentowanych tematów w polskim show-biznesie.

Podczas wywiadu Maciej Pela wyraźnie zaznaczył, że nie jest dumny z tamtych decyzji. Podkreślił, że sposób, w jaki rozpoczął relację z Kaczorowską, nie był odpowiedni, i dziś – z perspektywy czasu – postąpiłby inaczej. Maciej nie ukrywał również, że zdrada jest zawsze trudnym tematem, który zostawia ślad nie tylko na osobach zdradzonych, ale także na tych, którzy decydują się na taki krok. Tancerz zaczął relację z Agnieszką Kaczorowską w 2017 roku i był wtedy związany z inną tancerką.

To, w jaki sposób ja z poprzedniego związku wszedłem w nowy, zadziało się w sposób nieodpowiedni. W ogóle to, jak my rozpoczęliśmy nasz związek, jak zrobiliśmy przejście nie było okej

To, w jaki sposób ja z poprzedniego związku wszedłem w nowy, zadziało się w sposób nieodpowiedni. W ogóle to, jak my rozpoczęliśmy nasz związek, jak zrobiliśmy przejście nie było okej

Maciej Pela w rozmowie z Julią Izmalkową przyznał, że jego związek z Kaczorowską, mimo burzliwych początków, przyniósł mu wiele szczęścia. Para przez lata była uznawana za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie, ale w ostatnim czasie jest głośno o ich rozstaniu. Maciej Pela nie zamierza milczeć i po raz kolejny tak bardzo otworzył się i opowiedział prawdę o ich relacji.

Żadne z nas nie zamknęło okna, nie zamknęło poprzedniej relacji. Wypieranie się tego, zakłamywanie rzeczywistości po to, żeby to wyglądało ładniej, jest bez sensu. Trzeba to wziąć na klatę. To jest ludzka natura, że pewne rzeczy się w życiu wydarzają i trzeba po prostu powiedzieć 'okej, stało się', a nie udawać, że było inaczej. Więc ja np. nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że byłem w związku, gdy wszedłem w kolejny związek. Oboje byliśmy w związkach, kiedy weszliśmy w nowy związek

dodał w końcu Maciej Pela.