Styl zakopiański w architekturze wnętrz wydał równie inspirujące owoce jak w budownictwie. W Młodej Polsce splatał się z wpływami secesji, stąd na drewnianych meblach wykwitły misterne dekoracje snycerskie. Styl zakopiański w takiej formie propagował Stanisław Witkiewicz. Współczesne góralskie wnętrza są jednak o wiele bardziej oszczędne – meble mogą być gładkie lub tylko lekko rzeźbione, ich tworzywem musi być jednak naturalne drewno.

Drewno – podstawa stylu zakopiańskiego

W domu góralskim wszystko jest zrobione z drewna – to konstytutywna cecha stylu zakopiańskiego. O efekt najłatwiej w budynku z bali, ale góralskie wnętrze można też stworzyć w mieszkaniu, wykładając ściany boazerią o wyglądzie naturalnych desek. Można też jedną ze ścian wyłożyć kamieniem – to także często pojawiający się element w góralskich domkach. Do tego powinny być dobrane drewniane meble, najlepiej współgrające odcieniem ze ścianami. Meble góralskie są snycerowane – oparcia krzeseł często wieńczą ślimacznice, które nawiązują do kształtu rzeźbionych rączek przy czerpakach używanych przez pasterzy do picia owczego mleka. Bardzo popularnym zdobieniem zakopiańskich krzeseł, ław i komód są także ażurowe serca i kwiaty. Różnego rodzaju wzory mogą być w meblach nie tylko wyrzeźbione, ale i wycięte – tworzą w ten sposób efektowne prześwity, które nadają drewnu lekkości.

Przytulne wnętrze – zakopiańskie wnętrze

Charakterystyczne dla stylu zakopiańskiego piece ceglane i kaflowe czynią wnętrze ciepłym i przytulnym, co zapewnia komfort podczas śnieżnych i mroźnych tatrzańskich zim. Zimowy klimat Tatr dzięki aranżacji w stylu zakopiańskim można przenieść do domu w zupełnie innym rejonie Polski. Tradycyjne piece są mało funkcjonalne i zajmują dużo przestrzeni, dlatego warto zastanowić się nad zastąpieniem ich kominkiem z kamienia. Przy kominku można położyć lub powiesić na ścianie owczą skórę, a sofę lub ławę do siedzenia przykryć ciepłym pledem.

Góralski folklor w aranżacji zakopiańskiej

Aranżacja wnętrza w stylu zakopiańskim byłaby niepełna bez elementów folkloru ludowego. Nieodłączne chusty i zasłony w kwiaty oraz haftowane białe firany i obrusy znajdują się w każdym góralskim domu. Na ścianach wiszą gliniane naczynia zdobione ludowymi malowidłami i wyposażenie pasterskie, np. nosidła z juchtowej płachty i skórzanych pasów, które służyły pasterzom jako plecaki. Jako półki naścienne lub pojemniki na drewno do kominka mogą natomiast posłużyć drewniane skrzynie. Dla wzmocnienia efektu w urządzonym po zakopiańsku domu w sezonie letnim zawsze powinny stać świeże polne kwiaty.